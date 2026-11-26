El jueves 26 de noviembre, la Secretaría de Servicios y Obras Públicas de Venado Tuerto, a través de la Dirección de Espacios Públicos, instaló nuevos juegos inclusivos en el Parque Municipal General Belgrano. La inversión destinada a esta obra fue de aproximadamente 12 millones de pesos.

Foto: Redes sociales

El trabajo se realizó con mano de obra del personal del propio Parque Municipal. Entre los dispositivos instalados se encuentran un mangrullo tipo rampa con panel interactivo, tambores musicales y trepador; una hamaca adaptada para silla de ruedas; una calesita integradora también apta para personas en silla de ruedas; paneles interactivos de TaTeTi y Memoria colocados a baja altura; un butacón para hamaca diseñado para niños con discapacidad motriz; y hamacas tipo pañal para bebés.

El director de Espacios Públicos, Sebastián Gallo, explicó que estos juegos complementan la zona de juegos tradicional del parque. Además, algunos dispositivos se montaron sobre estructuras ya existentes, lo que amplía las posibilidades de uso para distintos grupos de niños.

Desde el municipio indicaron que esta iniciativa representa un avance en la incorporación de criterios de inclusión en los espacios recreativos de la ciudad, buscando que todos los niños puedan disfrutar de las instalaciones.

La instalación de estos juegos se suma a otras acciones municipales orientadas a mejorar la accesibilidad y la calidad de los espacios públicos en Venado Tuerto.

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