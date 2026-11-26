El miércoles 25 de noviembre, en el marco de la Semana Invencible por los 240 años del nacimiento de Estanislao López, los ministerios de Educación y de Cultura de Santa Fe entregaron premios a 16 escuelas de la provincia por sus trabajos en el concurso “¿Por qué invencible?”. La iniciativa buscó promover el periodismo escolar y una mirada actual sobre el aporte de López a la identidad santafesina y al federalismo.

Foto: Redes sociales

El ministro de Educación, José Goity, destacó que el reconocimiento forma parte de una política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para fortalecer la identidad provincial. Goity señaló que participaron más de 110 establecimientos y valoró el uso de formatos modernos como podcasts y transmisiones en vivo para difundir el legado del Brigadier.

Por su parte, la ministra de Cultura, Susana Rueda, resaltó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones la historia y el orgullo santafesino que representa López. La secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, agregó que el legado del Brigadier debe ayudar a comprender la defensa del federalismo y agradeció a los equipos pedagógicos por su creatividad y rigor histórico.

El acto contó también con la presencia de la secretaria general María Martín, el secretario de Gestión Cultural Sebastián Cáceres y otros funcionarios provinciales junto a miembros de la comunidad educativa.

Premios por categoría

En la categoría podcast, el primer premio fue para la Escuela Nº 374 “Maestro Carlos Alberto Leiva” de Timbúes con “Santa Fe, la Invencible”. El segundo y tercer puesto fueron para escuelas de San Javier y Santa Fe, respectivamente. Hubo menciones para establecimientos de Máximo Paz y Helvecia.

En video corto, la Escuela Nº 8102 “Mariano Moreno” de San Guillermo obtuvo el primer premio con “#TeamLópez #ElPrócerInfluencer”. El segundo lugar fue para la Escuela Nº 449 de Acebal y el tercero para la Escuela Nº 337 de Las Petacas. Se otorgaron menciones a escuelas de Venado Tuerto, Helvecia y Rosario.

En nota periodística, el primer premio fue para la Escuela Nº 41 “José de San Martín” de San Jorge. El segundo premio fue para la Escuela Nº 8137 de Chovet y el tercero para la Escuela Nº 440 “Nacional Simón de Iriondo” de Santa Fe. También recibieron menciones escuelas de Santa Fe y San Javier.

El jurado estuvo integrado por representantes de la Junta Provincial de Estudios Históricos, especialistas, familiares del Brigadier, equipos de RTS Medios, la Secretaría de Comunicación y los ministerios organizadores. Los premios incluyeron equipamiento para streaming, una mesa de ping-pong y un kit deportivo para fortalecer el trabajo pedagógico.

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