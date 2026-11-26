El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, anunció el jueves 26 de noviembre que desde diciembre se podrá solicitar turnos online para atenderse en los centros de salud municipales. La nueva herramienta permitirá a los vecinos gestionar sus turnos desde el celular, sin necesidad de trasladarse ni hacer filas.

Foto: Redes sociales

La implementación del sistema será en dos etapas. A partir del 1 de diciembre comenzará a funcionar en el Centro Integrador Comunitario (CIC), donde ya se realizó una prueba piloto durante un mes. Luego, desde el 21 de diciembre, estará disponible para el resto de los centros de salud municipales.

Chiarella explicó que la iniciativa responde a las necesidades y pedidos de los vecinos para facilitar el acceso a los servicios de salud y mejorar la organización de la atención. "Desde hace mucho tiempo veíamos vecinos haciendo cola para poder sacar un turno en los centros de salud. Eso tenía que cambiar", afirmó.

El sistema online funcionará a través de un enlace habilitado por el gobierno municipal. Los usuarios deberán ingresar su número de DNI, completar o actualizar sus datos de contacto, seleccionar el centro de salud, la especialidad médica y el profesional con quien desean atenderse. Luego podrán consultar los días y horarios disponibles, elegir el turno que les resulte más conveniente y confirmar la cita.

El intendente detalló que "desde el celular es muy fácil: elegís el centro de salud, la especialidad, el profesional y el horario que te quede cómodo, confirmás tus datos y listo".

La atención presencial se mantendrá para quienes prefieran sacar turnos en forma tradicional, acercándose a la admisión de cada centro de salud. De esta manera, el municipio ampliará las opciones para que cada persona elija la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.

Chiarella concluyó que "sabemos lo importante que es el tiempo de cada uno. Por eso seguimos sumando herramientas para que sea cada vez más fácil acceder a los servicios del municipio".

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