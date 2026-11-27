A partir de diciembre, los vecinos de Venado Tuerto contarán con una nueva alternativa para solicitar turnos médicos en los centros de salud municipales. El intendente Leonel Chiarella anunció la implementación de una plataforma digital que permitirá realizar el trámite desde el celular, sin necesidad de acudir personalmente a los establecimientos.

La medida busca reducir las filas, evitar traslados y facilitar la organización de la atención sanitaria. Su puesta en funcionamiento se realizará de manera progresiva, con dos fechas establecidas por el Ejecutivo municipal.

El martes 1 de diciembre comenzará a operar en el Centro Integrador Comunitario (CIC), donde previamente se desarrolló una prueba piloto durante un mes. Posteriormente, el lunes 21 de diciembre, la herramienta estará disponible en el resto de los centros de salud municipales.

Cómo solicitar un turno médico por internet

Para acceder al nuevo servicio, el municipio habilitará un enlace desde el cual los usuarios podrán gestionar sus consultas médicas.

El primer paso será ingresar el número de DNI y completar o actualizar los datos de contacto. Luego, cada paciente podrá seleccionar el centro de salud donde desea atenderse, la especialidad médica y el profesional de su preferencia, según la disponibilidad del sistema.

Una vez realizada la selección, la plataforma mostrará los días y horarios disponibles para que el usuario pueda elegir y confirmar su turno.

De esta manera, quienes utilicen la herramienta podrán realizar la gestión sin trasladarse hasta las instalaciones municipales.

Los turnos presenciales seguirán disponibles

Desde el Gobierno municipal aclararon que la incorporación de la plataforma no implicará la eliminación del sistema tradicional de atención.

Aquellas personas que no cuenten con acceso a internet, tengan dificultades para utilizar dispositivos digitales o simplemente prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán continuar solicitando sus turnos en los sectores de admisión de cada establecimiento.

Ambas modalidades coexistirán, permitiendo que los pacientes elijan cómo gestionar sus consultas médicas.

Una nueva modalidad de acceso a la salud municipal

Durante el anuncio, Chiarella explicó que la iniciativa surgió a partir de las dificultades observadas en los centros de salud y de los pedidos realizados por los propios vecinos.

El intendente señaló que uno de los principales objetivos es evitar que las personas deban esperar en las instalaciones únicamente para conseguir un turno.

La implementación forma parte de un proceso de digitalización de los servicios municipales que, en este caso, incorpora una alternativa para acceder a la atención sanitaria.

Si bien el municipio adelantó las características generales de la plataforma, todavía resta conocer el enlace definitivo de acceso y los resultados de la prueba piloto desarrollada en el CIC.

La primera etapa comenzará el 1 de diciembre, mientras que la totalidad de los establecimientos municipales quedará incorporada al sistema a partir del 21 del mismo mes.