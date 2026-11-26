El dramaturgo y docente Manuel Herbas, oriundo de Venado Tuerto, presentará este domingo 28 de noviembre a las 16:30 la obra "Thiago" en el Centro Cultural Alquimia, ubicado en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Foto: Redes sociales

Herbas, que además se desempeña como abogado y técnico mecánico, dicta clases de física, matemática y formación ética en escuelas secundarias públicas. Su acercamiento a la dramaturgia comenzó durante la pandemia de 2020 y 2021, cuando participó en talleres virtuales conducidos por la dramaturga Rocío Carrillo.

La obra "Thiago" forma parte del ciclo colectivo "Al margen (vidas al borde)", que reúne cuatro unipersonales escritos por Jorge Cabral, Jacqueline Giudice, Manuel Herbas y Deby Marcos. Bajo la dirección general de Carrillo, las piezas exploran las contradicciones y silencios de personas que viven en los límites de la aceptación social.

"Thiago" narra la historia de un joven de barrio que perdió a su padre en un enfrentamiento armado y debe cuidar a su madre y hermana pequeña mientras enfrenta códigos de violencia y lealtades propias de su entorno. El texto se inspira en experiencias cercanas al autor, adquiridas durante su labor docente en la escuela pública.

La función tendrá una duración aproximada de 60 minutos y se presentará en formato semimontado, donde los actores interpretan los textos con el guion en mano, dando voz por primera vez a estas obras en escena. Además de Herbas, participan en el ciclo los actores Jacqueline Giudice, Deby Marcos, Tobías Mora y Vida Morant.

Herbas manifestó su intención de llevar "Thiago" a escenarios de Venado Tuerto en el futuro. También trabaja en la formación de un elenco local de Soundpainting, una disciplina escénica que combina música, narración, actuación y artes circenses bajo la dirección en tiempo real mediante gestos.

Este proyecto representa para Herbas una oportunidad de combinar su vocación artística con su experiencia educativa y social, ampliando la difusión de historias que reflejan realidades poco visibilizadas.

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