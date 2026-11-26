La Cámara de Diputados convirtió en ley el jueves 26 de noviembre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tras aprobar con 141 votos a favor y 99 abstenciones la versión modificada por el Senado. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, busca reducir la misión del Banco Central a la preservación del valor de la moneda y evitar que futuros gobiernos utilicen la entidad para financiar el gasto público.

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El proyecto elimina la posibilidad de que el Banco Central otorgue adelantos transitorios al Tesoro o compre títulos públicos en el mercado primario. También prohíbe la conversión de utilidades en ganancias reales y el uso de letras intransferibles, instrumentos que permitían financiar al Estado con reservas internacionales.

El texto aprobado establece además que para remover a los directores del Banco Central será necesaria una mayoría absoluta, y otorga exclusividad al Senado en la integración del directorio, quitando a Diputados la posibilidad de participar en esa designación.

Durante el debate, la diputada Julia Strada (Unión por la Patria) recordó que en 1992 el entonces presidente Carlos Menem vetó una reforma similar para proteger al Banco Central de endeudamientos externos que pudieran comprometer su función. Strada advirtió que la reforma actual podría permitir usar las reservas como garantía para endeudamiento, lo que consideró un riesgo para el país.

Por su parte, Diógenes González (UCR) apoyó la iniciativa y destacó la importancia de un Banco Central independiente para cuidar el valor de la moneda y proteger a los sectores populares de la inflación. Sin embargo, señaló que hubiera preferido que se mantuviera la mayoría de dos tercios para remover a los directores, como estaba en el texto original.

El diputado Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) rechazó tanto el proyecto original como la versión del Senado, argumentando que no garantiza una verdadera independencia del Banco Central y que favorece al capital financiero en detrimento de las necesidades sociales. También cuestionó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por conflictos de interés previos.

Romina Del Plá (PO-Frente de Izquierda) coincidió en que la reforma profundiza la orientación del Banco Central hacia el capital financiero y no hacia las demandas sociales.

La reforma implica un cambio respecto a la ley vigente desde 2012, que asignaba al Banco Central múltiples objetivos, como promover el empleo y la estabilidad financiera. Ahora, el mandato único será preservar el valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento directo o indirecto al Estado.

El Gobierno sostiene que la medida busca evitar que futuras administraciones puedan recurrir a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, lo que generaría inflación y afectaría el poder adquisitivo.

Con esta ley, el Banco Central deberá destinar sus ganancias a cubrir pérdidas, fortalecer reservas o pagar deuda pública, y no podrá transferirlas al Tesoro. Además, se actualizan las reglas para administrar y proteger las reservas internacionales.

La reforma fue fijada como prioridad por el presidente Milei y se aprobó luego de negociaciones que descartaron volver al texto original que requería una mayoría de dos tercios para remover a los directores.

El próximo paso será la promulgación formal de la ley para su entrada en vigencia.

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