La Cámara de Diputados inició el jueves 26 de noviembre una sesión especial que se prevé extensa, con una duración estimada entre 13 y 18 horas, centrada principalmente en la discusión del proyecto de Presupuesto 2027.

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Además del Presupuesto, en el temario figuran varias iniciativas pendientes de la semana anterior, con excepción del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Entre los temas destacados se encuentra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Durante la sesión también se votarán la designación de los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, cuya creación está contemplada en la Ley 26.827 que ya cuenta con media sanción del Senado. Asimismo, se tratarán acuerdos para la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos de menores y delitos contra la integridad sexual.

Otro punto relevante es la consideración del Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, junto con la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur.

También está prevista la instauración del “Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown”, que se conmemorará cada 3 de marzo, y la aprobación del marco regulatorio para las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

La sesión comenzó con un minuto de silencio en memoria de la ex diputada nacional Patricia Walsh, fallecida recientemente, y continuó con un homenaje por el aniversario del hundimiento del submarino Ara San Juan.

El debate sobre el Presupuesto 2027, según indicaron, podría extenderse por más de ocho horas, reflejando la importancia y complejidad del proyecto para la gestión económica del próximo año.

Se espera que, tras la aprobación del Presupuesto, la Cámara avance en la votación de las demás iniciativas previstas en el temario, que incluyen reformas institucionales y acuerdos internacionales.

La sesión se desarrolla en un contexto político con varias propuestas en discusión que impactan en la economía y la administración pública nacional.

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