En los últimos días, vecinos de Santa Fe reportaron la presencia masiva de pequeños insectos conocidos como quironómidos en diversos sectores de la ciudad. Estos insectos, que suelen concentrarse alrededor de las luces y en el interior de las viviendas, aumentaron su población debido a las condiciones ambientales actuales, principalmente la humedad y la formación de espejos de agua.

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Mariana Maglianese, licenciada en Saneamiento Ambiental y especialista en zoonosis y control de vectores, explicó que los quironómidos son propios de la región y que, a diferencia de los mosquitos, no poseen aparato bucal para picar ni se alimentan en su etapa adulta. Por esta razón, no representan un riesgo sanitario ni transmiten enfermedades como el dengue.

La especialista detalló que la reproducción de estos insectos depende de pequeños cuerpos de agua donde completan su ciclo de vida desde huevo hasta adulto. Las lluvias recientes y la acumulación de agua en Santa Fe favorecieron su proliferación, fenómeno que no se observa con la misma intensidad en localidades cercanas.

Maglianese recomendó evitar el uso indiscriminado de insecticidas para controlar la presencia de quironómidos, ya que estos productos pueden ser perjudiciales para el ambiente y la salud de las personas. En cambio, sugirió instalar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas para impedir el ingreso de los insectos a las viviendas.

Además, señaló que la fumigación no soluciona el problema de fondo, ya que mientras persistan las condiciones de humedad y agua estancada, los quironómidos continuarán apareciendo. La vida adulta de estos insectos es corta, ya que no se alimentan y suelen morir en pocas horas, lo que explica la presencia frecuente de ejemplares muertos en pisos y ventanas.

En cuanto a su función ecológica, Maglianese indicó que las larvas de quironómidos viven en el agua y sirven de alimento para otras especies acuáticas. También son útiles como indicadores de la calidad del agua, ya que su coloración varía según el nivel de oxígeno disponible: larvas grises indican buena oxigenación, mientras que las rojizas señalan baja calidad por materia orgánica o sustancias tóxicas.