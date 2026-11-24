El martes 24 de noviembre se recordó que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) fue fundado en las islas del río Paraná, frente a la ciudad de Rosario, en 1970. Este dato histórico surgió en medio de la polémica por un homenaje a Mario Roberto Santucho, líder y fundador del ERP.

Foto: Redes sociales

Según se informó, dos años después de la creación del ERP, en 1972, un secuestro de alto perfil relacionado con la organización puso en alerta a la ciudad de Rosario y sus alrededores. Este episodio marcó un momento de tensión en la región, reflejando la influencia y las acciones del grupo en esa época.

El ERP fue una organización guerrillera de izquierda que tuvo un papel activo durante la década de 1970 en Argentina, con operaciones principalmente en el ámbito urbano y rural. La fundación en las islas del Paraná es un dato que no suele mencionarse con frecuencia en los relatos históricos sobre el grupo.

El homenaje a Santucho, que generó debate en distintos ámbitos, volvió a poner en discusión la memoria sobre el ERP y sus acciones, así como el impacto que tuvo en la región de Santa Fe. La historia de la fundación en las islas y el secuestro posterior aportan contexto a la compleja relación entre la memoria histórica y la actualidad política y social.

Este hecho se suma a otros debates recientes en universidades y espacios públicos sobre la conmemoración de figuras vinculadas a movimientos armados de los años 70, que continúan generando controversias en la sociedad argentina.

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