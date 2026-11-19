El jueves 19 de noviembre, el Senado argentino convirtió en ley el proyecto que adhiere al país al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional firmado en 1970 pero cuya aprobación definitiva había quedado pendiente desde entonces.

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La sanción se produjo con 47 votos a favor y 22 en contra, tras la aprobación previa en la Cámara de Diputados con una reserva en el capítulo II, que mantiene el control local sobre ciertos aspectos técnicos y de patentamiento de medicamentos. Esta reserva fue impulsada por el lobby de las cámaras farmacéuticas nacionales, que manifestaron preocupación por la competencia de multinacionales y el posible impacto en los precios y acceso a los medicamentos.

El proyecto fue reactivado por la gestión del presidente Javier Milei, en respuesta a un pedido del Gobierno de Estados Unidos dentro del acuerdo bilateral de comercio e inversión firmado en febrero. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, lideró la iniciativa.

El senador oficialista Francisco Paoltroni destacó que la adhesión al PCT representa un avance para el desarrollo federal, la innovación y la atracción de inversiones, al simplificar y unificar los trámites internacionales para proteger la propiedad intelectual en 159 países. Señaló que esta medida permitirá a pymes, investigadores y startups tecnológicas nacionales proteger sus inventos con una sola solicitud, reduciendo costos.

Por su parte, Guillermo Andrada, también del oficialismo, resaltó que el tratado facilitará la incorporación de investigadores argentinos al sistema internacional de patentes mediante una ventanilla única, y valoró la gradualidad de la integración con la reserva acordada.

En contraste, el senador opositor Jorge Capitanich cuestionó que la adhesión no responde a una necesidad interna sino a una imposición derivada del acuerdo comercial con Estados Unidos. Además, el jefe del bloque peronista, José Mayans, advirtió que el tratado podría perjudicar a la industria nacional de medicamentos genéricos, aumentar los precios y favorecer a las multinacionales farmacéuticas estadounidenses.

Las cámaras farmacéuticas nacionales, representadas por CILFA y Cooperala, lograron que se mantuviera la reserva en el capítulo II para proteger la industria local frente a la competencia extranjera. Según indicaron, esta medida es clave para evitar un encarecimiento del sistema de salud y garantizar el acceso de la población a los medicamentos.

El proyecto había enfrentado demoras durante años y volvió a postergarse en 2026 debido a la espera de definiciones de Estados Unidos sobre políticas arancelarias. Finalmente, en julio se estableció un arancel de importación del 10% para Argentina, la tasa mínima aplicada a socios comerciales en la región, lo que permitió avanzar con la sanción definitiva.

Con esta ley, Argentina se incorpora formalmente al sistema internacional de patentes bajo condiciones que buscan equilibrar la integración global con la protección de sectores estratégicos nacionales.

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