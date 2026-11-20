El dirigente del Frente Renovador y exconvencional constituyente Diego Giuliano afirmó el viernes 20 de noviembre que Argentina atraviesa una "emergencia política" que exige respuestas extraordinarias. En una entrevista, señaló que los partidos políticos están debilitados y que la situación social se agravó, por lo que advirtió sobre el riesgo de un daño irreversible si no se actúa con rapidez.

Foto: Redes sociales

Giuliano cuestionó el ausentismo electoral, al que definió como la fuerza política más grande del país, y consideró que la discusión sobre la suspensión de las PASO debe resolverse con inteligencia emocional y a través del voto popular, respetando las cartas orgánicas de cada partido.

En relación con el peronismo, sostuvo que la prioridad no debe ser la definición de candidaturas, sino la elaboración de un plan de gobierno para los primeros 100 días. Recordó que a nivel nacional el justicialismo ya cuenta con un programa presentado por Sergio Massa en 2023, que pone énfasis en la producción, el trabajo y la relación con Brasil.

Sobre la competencia interna, Giuliano afirmó que la unidad no implica ausencia de competencia y que la candidatura a gobernador se definirá colectivamente dentro del frente.

En el ámbito provincial, pidió al gobernador Maximiliano Pullaro que firme el cronograma electoral para establecer reglas claras. Criticó la reforma constitucional que habilita la figura de tres vicegobernadores en la boleta, señalando que es una excepción poco común a nivel mundial y advirtió que modificar las normas electorales puede tener consecuencias negativas.

Además, cuestionó el paquete de leyes de seguridad de la provincia, señalando que la “mano dura” pierde eficacia si las normas son inconstitucionales y los procedimientos judiciales pueden ser anulados. Recordó su rol en la incorporación del control de convencionalidad a la Constitución santafesina.

Giuliano también expresó preocupación por el endeudamiento de Santa Fe, que según datos oficiales alcanza 1.833 millones de dólares en los últimos tres años, incluyendo 800 millones en bonos con una tasa del 8,2% en el mercado norteamericano. Consideró que esos recursos deberían orientarse al desarrollo económico y pidió utilizar fondos anticíclicos y créditos de fomento para apoyar sectores como la metalmecánica, el agro y las pymes hasta que mejore la situación económica.

Por último, destacó su escuela de oficios virtual y gratuita, que cuenta con más de 8.000 inscriptos en la provincia. Actualmente ofrece 14 cursos, desde plomería e inteligencia artificial hasta cuidado de adultos mayores, con inscripciones abiertas a través de sus redes sociales. Recientemente entregó 800 certificados en un acto en Casa España, en la ciudad de Santa Fe.

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