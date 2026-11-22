La Iglesia de Rosario emitió una advertencia sobre el impacto de las apuestas online, señalando que "cada teléfono celular puede convertirse en un casino". La crítica se dirigió específicamente a los tres senadores santafesinos, a quienes responsabilizó por la falta de avances en un proyecto que busca limitar estas apuestas.

Foto: Redes sociales

El proyecto, que propone regular y restringir las apuestas en línea, enfrenta dificultades para ser tratado en el Senado provincial, donde el plazo para su aprobación está próximo a vencer. Según indicaron desde la Iglesia, la demora se debe a una interna política que complica el tratamiento de la iniciativa.

El debate sobre la regulación de las apuestas online en Santa Fe ha generado controversias en distintos sectores, ya que el crecimiento de esta actividad afecta a numerosos usuarios, especialmente jóvenes, que acceden a juegos de azar a través de sus dispositivos móviles.

En este marco, la Iglesia rosarina llamó a tomar conciencia sobre los riesgos que implica la proliferación de estas plataformas y la necesidad de contar con una legislación que proteja a la población. Por otro lado, los senadores involucrados aún no emitieron declaraciones públicas sobre el estado del proyecto.

El vencimiento del plazo para tratar la ley en el Senado podría dejar sin efecto la posibilidad de implementar controles más estrictos sobre las apuestas online en la provincia. La situación mantiene en alerta a organizaciones sociales y religiosas que promueven la regulación del juego digital.

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