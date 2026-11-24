La jefa del partido Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió el martes 24 de noviembre con miembros de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, en un encuentro previo al debate en comisión del Senado sobre el proyecto de Ley de Ludopatía.

Foto: Redes sociales

El proyecto, ya aprobado en la Cámara de Diputados, busca combatir la adicción al juego, especialmente entre jóvenes, estableciendo restricciones a la publicidad y prohibiendo que menores apuesten en plataformas virtuales. La Iglesia solicitó a los senadores que aprueben esta iniciativa.

Bullrich abandonó anticipadamente una reunión de la Mesa Política para participar del encuentro con la Pastoral Social, aunque no se confirmó que la ley de ludopatía haya sido tema de conversación.

Para este miércoles 25, una delegación de obispos intentará reunirse con senadores antes del plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, que a las 10 horas debatirá el dictamen sobre el proyecto.

El tratamiento en comisión es un paso previo a la sesión plenaria del jueves, cuando se espera que el Senado vote la ley. Desde Libertad Avanza buscan consensos con aliados, aunque aún no lograron acuerdos con la UCR, el PRO y otros bloques provinciales.

Por su parte, el peronismo también intenta sumar apoyos de gobernadores y bloques provinciales para respaldar la iniciativa que limita la publicidad del juego y prohíbe las apuestas de menores en plataformas online.

En paralelo, el Gobierno no ha precisado cuándo cumplirá con la Ley de Financiamiento Universitario, otro tema en agenda parlamentaria.

El proyecto de ley de ludopatía genera debate político y social, con sectores que reclaman mayor regulación para proteger a los jóvenes y otros que buscan modificar aspectos del texto aprobado en Diputados.

Notas relacionadas