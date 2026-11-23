La Conferencia Episcopal Argentina volvió a reclamar al Senado de la Nación que avance con la aprobación del proyecto de ley destinado a prevenir la ludopatía y regular las apuestas online. La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024, pero todavía no completó su recorrido legislativo.

El pedido fue realizado mediante una carta abierta difundida este lunes 23 de noviembre, en la que los obispos expresaron su preocupación por las consecuencias del juego online, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.

La institución advirtió sobre situaciones vinculadas con el endeudamiento, las conductas adictivas y los conflictos familiares que pueden presentarse como consecuencia de las apuestas.

Una ley que podría perder estado parlamentario

El proyecto fue aprobado por Diputados hace dos años y desde entonces permanece pendiente de resolución en la Cámara Alta.

Sin embargo, el escenario legislativo presenta una novedad: el Senado acordó tratar la iniciativa el próximo jueves 26 de noviembre, pocos días antes del vencimiento del plazo que podría derivar en la pérdida de su estado parlamentario.

La Conferencia Episcopal considera necesario que los legisladores avancen con una respuesta normativa frente al crecimiento de las plataformas de apuestas digitales.

El pronunciamiento también se inscribe en una serie de reclamos realizados por distintos sectores sociales y profesionales vinculados con la prevención de adicciones.

Que propone el proyecto contra la ludopatía

La iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados contempla distintas medidas para regular la actividad de las plataformas digitales de apuestas.

Entre sus principales disposiciones se encuentran la prohibición del acceso de menores de 18 años, restricciones a la publicidad y promoción del juego online y mecanismos para verificar la identidad de los usuarios.

También propone limitar determinados medios de pago, establecer herramientas de autoexclusión para personas que quieran impedir su propio acceso a las apuestas y desarrollar campañas educativas de prevención.

Uno de los puntos de discusión es el alcance de las restricciones publicitarias, que incluyen patrocinios deportivos, redes sociales y promociones realizadas por figuras públicas.

Las diferencias sobre la regulación

El debate legislativo incluye distintas posiciones sobre cómo regular el sector.

Mientras el proyecto aprobado por Diputados contempla restricciones para operadores autorizados y no autorizados, el Gobierno nacional presentó otra propuesta enfocada principalmente en combatir las plataformas ilegales.

Desde el oficialismo se plantearon cuestionamientos a la amplitud de determinadas regulaciones y a su relación con las competencias provinciales, ya que las provincias tienen atribuciones sobre la autorización del juego.

Por otro lado, quienes impulsan el texto con media sanción consideran necesario establecer controles más amplios para prevenir el acceso de menores y reducir los riesgos asociados a las apuestas.

Una semana decisiva en el Senado

El jueves 26 de noviembre será una fecha importante para conocer cómo continuará el proyecto.

Si el Senado aprueba modificaciones, el texto deberá regresar a Diputados para completar el procedimiento legislativo. En cambio, si no consigue avanzar dentro de los plazos correspondientes, podría perder estado parlamentario.

Mientras tanto, la Iglesia mantiene su pedido de una respuesta legislativa ante una problemática que también involucra a familias, instituciones educativas y profesionales de la salud.