La campaña solidaria “Esta Navidad, regalá una Nochebuena” comenzó el martes 24 de noviembre en la ciudad de Santa Fe. La iniciativa, impulsada por la organización AIRE y el Movimiento Los Sin Techo, tiene como objetivo reunir 1.500 cajas navideñas para entregar a familias que atraviesan situaciones de pobreza extrema.

Foto: Redes sociales

El anuncio se realizó durante el programa radial Ahora Vengo, donde José Luis Ambrosino, referente del Movimiento Los Sin Techo, explicó que la entrega de alimentos es solo el primer paso de un plan integral que busca mejorar las condiciones de vida de estas familias. Según Ambrosino, la campaña no se limita a la ayuda puntual, sino que pretende ser el inicio de un proceso que incluya el acceso a viviendas dignas.

El Movimiento Los Sin Techo, fundado por el padre Atilio Rosso, trabaja con personas que habitan ranchos construidos con materiales precarios como chapa, cartón y nylon, y que carecen de servicios básicos como salud y educación. Ambrosino destacó la importancia de considerar los problemas sociales como propios y la necesidad de brindar alternativas para superar la pobreza.

Quienes deseen colaborar pueden preparar una caja con alimentos y productos navideños y entregarla en la sede de AIRE, ubicada en 25 de Mayo 3255. La organización recomienda incluir en cada caja los siguientes productos: 2 kilos de arroz, 1 litro de aceite, 500 gramos de mayonesa, 2 latas de atún, 2 latas de paté, 3 paquetes de galletitas de agua, 1 pan dulce, 2 budines, 2 turrones, 1 lata de duraznos, 400 gramos de dulce de leche, una bolsa de golosinas (sin chocolates), 1 sidra y 5 sobres de jugo.

Además de los alimentos, se invita a los donantes a incluir una carta o mensaje personal para las familias beneficiarias. Ambrosino valoró la rápida respuesta de la comunidad santafesina, que ya cuenta con la participación de grupos de jubilados y empresas locales.

La campaña se extenderá hasta alcanzar la meta de 1.500 cajas, con la intención de acompañar a las familias durante las fiestas y promover un cambio estructural en sus condiciones de vida.

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