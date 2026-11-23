En la madrugada del lunes 23 de noviembre, la Brigada Ecológica realizó un operativo en el macrocentro de Rosario para rescatar a un animal que se encontraba sobre una parrilla. La intervención se llevó a cabo mediante maniobras no invasivas para evitar daños adicionales.

Foto: Redes sociales

Tras ser retirado, el animal fue trasladado a un lugar donde permanece bajo observación debido a una lesión en una de sus patas. No se detalló la especie ni el estado exacto de la lesión.

El operativo se desarrolló en un contexto donde la Brigada Ecológica actúa para proteger la fauna urbana y garantizar el bienestar de los animales en situaciones de riesgo. Por el momento, se continúa con el seguimiento del estado del animal para determinar los pasos a seguir.

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