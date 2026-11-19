Este jueves 19 de noviembre se cumplen 59 años de uno de los episodios que forman parte de la historia del automovilismo regional. En 1967, durante una competencia de Turismo Carretera disputada en Rufino, falleció Norberto José Emilio “Negro” Polinori, nacido en Villa Cañás el 25 de mayo de 1932.

La carrera se desarrollaba sobre caminos de tierra y, de acuerdo con una reconstrucción histórica difundida por el grupo Turismo de Carretera y Anexo Unirte, el polvo levantado por los vehículos generó condiciones de visibilidad muy reducida.

Una sucesión de accidentes en medio del polvo

Según el relato, la situación comenzó cuando el vehículo de un competidor identificado como Melino sufrió inconvenientes neumáticos. La presencia de polvo en suspensión dificultó que los demás participantes pudieran advertir lo que ocurría sobre el camino.

En esas circunstancias, Polinori y su acompañante Julio Galván descendieron de su automóvil.

La reconstrucción señala que otros competidores, entre ellos Di Palma y Marincovich, lograron atravesar el sector. Sin embargo, detrás de la nube de polvo avanzaba Gastón Perkins, cuyo vehículo impactó contra Polinori.

Galván consiguió correr hacia el campo y evitar el golpe, de acuerdo con la misma versión.

El accidente tuvo consecuencias fatales para el piloto cañaseño, que tenía 35 años

Otra víctima fatal durante la competencia

La publicación también recuerda que Johnny Perkins protagonizó otro accidente en el mismo sector.

Según esa reconstrucción, su vehículo sufrió un vuelco y el acompañante Jorge Mateo perdió la vida.

De esta manera, la jornada quedó marcada por dos fallecimientos en una competencia desarrollada en condiciones de visibilidad comprometidas por el polvo.

La información disponible no permite establecer con precisión todos los detalles técnicos de los impactos ni las conclusiones de una eventual investigación oficial.

Una carrera que quedó en la memoria

En el plano deportivo, la publicación histórica indica que la victoria correspondió a Gradassi, mientras que Cottet terminó segundo y Plano ocupó el tercer puesto.

Sin embargo, el resultado de la competencia quedó asociado a los accidentes que provocaron la muerte de Polinori y Mateo.

El recuerdo de un piloto de Villa Cañás

Norberto José Emilio Polinori nació en Villa Cañás el 25 de mayo de 1932 y falleció en Rufino el 19 de noviembre de 1967, según los datos biográficos difundidos en la publicación conmemorativa.

Su historia permanece vinculada a una etapa del Turismo Carretera en la que las competencias se disputaban también sobre caminos abiertos de tierra, con condiciones de seguridad diferentes de las actuales.

A 59 años de aquel episodio, la fecha permite recuperar una parte de la historia deportiva de Villa Cañás y recordar a quienes perdieron la vida durante aquella carrera.