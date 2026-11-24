El 24 de noviembre de 1991, el mundo de la música despedía a Freddie Mercury, cantante y compositor de Queen, quien falleció a los 45 años en su residencia de Kensington, Londres, como consecuencia de una bronconeumonía derivada de complicaciones del sida.

A 35 años de su muerte, sus canciones continúan presentes en las radios, las plataformas digitales y los estadios de todo el mundo, consolidando una trayectoria que trascendió las fronteras del rock.

De Zanzíbar a los escenarios internacionales

Nacido el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, actualmente parte de Tanzania, bajo el nombre de Farrokh Bulsara, Mercury pasó parte de su infancia en la India, donde comenzó su formación musical. En 1964 se trasladó junto a su familia a Inglaterra y posteriormente estudió diseño gráfico en Londres.

En 1970 inició una nueva etapa junto al guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. Un año después, con la incorporación del bajista John Deacon, quedó conformada la formación clásica de Queen.

La banda desarrolló una identidad musical que combinó elementos del rock, el pop y la ópera, acompañados por una puesta en escena que se convirtió en una de sus principales características.

Las canciones que marcaron generaciones

Durante las décadas de 1970 y 1980, Queen publicó álbumes como A Night at the Opera, News of the World y The Game, que contribuyeron a su reconocimiento internacional.

Entre las composiciones de Mercury se destacan Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions y Don't Stop Me Now.

En 2022, Bohemian Rhapsody fue incorporada al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en reconocimiento a su importancia cultural.

Live Aid: una actuación que quedó en la historia

El 13 de julio de 1985, Queen participó del festival solidario Live Aid, organizado para recaudar fondos destinados a combatir la crisis humanitaria en África.

Durante aproximadamente veinte minutos, Mercury y sus compañeros interpretaron parte de su repertorio ante miles de espectadores reunidos en el estadio de Wembley y una audiencia televisiva internacional.

Aquella presentación se convirtió en uno de los registros más representativos de la historia de la banda.

En paralelo a su actividad con Queen, el cantante desarrolló una carrera como solista y trabajó junto a la soprano española Montserrat Caballé, con quien publicó el álbum Barcelona en 1988.

Sus últimos años y su legado

Durante la última etapa de su vida, Mercury redujo sus apariciones públicas, aunque continuó trabajando en nuevas producciones musicales.

El 23 de noviembre de 1991 difundió un comunicado en el que confirmó que tenía VIH y padecía sida. También solicitó el acompañamiento de la sociedad para quienes atravesaban la enfermedad.

Un día después falleció en su domicilio londinense. Su muerte contribuyó a incrementar la visibilidad del VIH y el sida en una época marcada por la desinformación y la estigmatización.

En 2018, el estreno de la película Bohemian Rhapsody acercó su historia a nuevos públicos y renovó el interés por la discografía de Queen.

A tres décadas y media de su fallecimiento, su producción musical continúa incorporando oyentes que nunca tuvieron la oportunidad de verlo sobre un escenario.