Estudiantes de María Teresa recorrieron la planta de Adecoagro
El martes 24 de noviembre, estudiantes del programa María Teresa Futuro realizaron una visita a las instalaciones de Adecoagro para conocer el funcionamiento de un tambo y la producción lechera.
Foto: Redes sociales
Durante el recorrido, los jóvenes aprendieron sobre la organización del establecimiento, los métodos de trabajo y la alimentación de las vacas. También tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y compartir inquietudes con el personal de la empresa.
La actividad finalizó con una degustación de productos lácteos elaborados por Adecoagro, lo que permitió a los estudiantes conocer de cerca el proceso que hay detrás de los alimentos que llegan a la mesa.
Estas visitas buscan acercar a los jóvenes al mundo laboral, mostrar las actividades productivas de la región y fomentar el interés por posibles carreras futuras en el sector agroindustrial.
Desde Adecoagro destacaron la importancia de compartir conocimientos y experiencias con las nuevas generaciones para fortalecer el vínculo entre la educación y la producción local.
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