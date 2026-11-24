El martes 24 de noviembre, estudiantes del programa María Teresa Futuro realizaron una visita a las instalaciones de Adecoagro para conocer el funcionamiento de un tambo y la producción lechera.

Foto: Redes sociales

Durante el recorrido, los jóvenes aprendieron sobre la organización del establecimiento, los métodos de trabajo y la alimentación de las vacas. También tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y compartir inquietudes con el personal de la empresa.

La actividad finalizó con una degustación de productos lácteos elaborados por Adecoagro, lo que permitió a los estudiantes conocer de cerca el proceso que hay detrás de los alimentos que llegan a la mesa.

Estas visitas buscan acercar a los jóvenes al mundo laboral, mostrar las actividades productivas de la región y fomentar el interés por posibles carreras futuras en el sector agroindustrial.

Desde Adecoagro destacaron la importancia de compartir conocimientos y experiencias con las nuevas generaciones para fortalecer el vínculo entre la educación y la producción local.

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