María Teresa celebró el egreso de nueve nuevas profesionales de la Tecnicatura en Enfermería del Nivel Superior, en una ceremonia que también estuvo marcada por el reclamo para garantizar la continuidad de la carrera en la localidad.

El acto se desarrolló el viernes 20 de noviembre en el Centro Cultural Comunal, con la participación de autoridades locales, docentes, familiares y allegados de las graduadas.

La promoción 2026 está integrada por Sonia Schmilh, Jimena Arévalo, Pamela Barreto, Mariana Barros, Maira Páez, Brisa Palavecino, Lucrecia Pereyra, Claudia Pretzel y Oriana Soto.

El pedido al Gobierno provincial

Durante la ceremonia, el presidente comunal, Gonzalo Goyechea, expresó su preocupación por la decisión de cerrar la extensión áulica y destacó la importancia de mantener una oferta educativa que permita a los vecinos acceder a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Según indicaron desde la Comuna, además de las nueve estudiantes que finalizaron su formación, este año se registraron otras 15 inscriptas interesadas en comenzar la carrera.

Goyechea señaló que muchas de las egresadas encontraron en esta propuesta una posibilidad de continuar sus estudios en una etapa de sus vidas en la que debían compatibilizar responsabilidades familiares y laborales.

El mandatario también vinculó la formación en Enfermería con las posibilidades de inserción laboral y autonomía económica de las mujeres.

La formación como parte del desarrollo local

La gestión comunal busca consolidar un modelo de desarrollo vinculado a los servicios de cuidado, que contemple la atención de las personas desde la primera infancia hasta la vejez.

En este marco, Goyechea sostuvo que la capacitación de profesionales constituye una herramienta para generar empleo y atender las necesidades de la población. La continuidad de la carrera forma parte de los objetivos planteados por las autoridades locales.

Un reconocimiento a Claudia Giachello

La ceremonia incluyó un homenaje a Claudia Giachello, fallecida hace un año, quien fue una de las impulsoras de la Escuela de Enfermería en María Teresa.

Además, las egresadas agradecieron el acompañamiento recibido durante la cursada y las prácticas profesionales realizadas en el Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto.

Lucrecia Pereyra manifestó su intención de continuar acompañando el pedido por la reapertura de la escuela, mientras que Sonia Schmilh destacó la asistencia brindada por la Comuna durante los dos meses de prácticas hospitalarias.

El futuro de la carrera

La entrega de títulos tuvo lugar un día antes de la conmemoración del Día de la Enfermería en Argentina, que se celebra cada 21 de noviembre.

Mientras las nuevas profesionales concluyeron su etapa de formación, las autoridades comunales mantienen el pedido para que el Gobierno de Santa Fe revise la decisión sobre la extensión áulica.

Por el momento, la información disponible no incluye una respuesta oficial de Provincia ni precisa los fundamentos administrativos del cierre. La continuidad de la propuesta educativa permanece como uno de los principales reclamos de la comunidad.