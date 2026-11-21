El sábado 21 de noviembre, en María Teresa, nueve estudiantes recibieron sus títulos como profesionales de enfermería. La ceremonia se realizó en el marco del Día de la Enfermería en Argentina y contó con la presencia de familiares y amigos que acompañaron a las egresadas.

Foto: Redes sociales

Las nuevas profesionales son Sonia Schmilh, Jimena Arévalo, Pamela Barreto, Mariana Barros, Maira Páez, Brisa Palavecino, Lucrecia Pereyra, Claudia Pretzel y Oriana Soto. El acto destacó el esfuerzo y la dedicación que implicó completar la formación en la localidad.

La Escuela de Enfermería de María Teresa ha sido un espacio clave para la formación de profesionales en la región, permitiendo que los estudiantes puedan estudiar, trabajar y construir su autonomía sin salir de su comunidad. Desde la institución y la comunidad se expresó preocupación por la posible decisión de cerrar la escuela, ya que esto limitaría las oportunidades educativas y laborales en la zona.

Los egresos recientes son considerados un ejemplo concreto del impacto que tiene la escuela en la región, tanto para quienes se forman como para los pacientes que reciben atención. La continuidad de la institución es vista como fundamental para mantener el acceso a la formación en enfermería en María Teresa y alrededores.

En este contexto, se reafirmó el compromiso de defender el derecho a estudiar y trabajar en la profesión, así como la importancia de cuidar a la comunidad con conocimiento y compromiso.

La ceremonia y la celebración de los nuevos títulos coincidieron con la conmemoración nacional del Día de la Enfermería, lo que reforzó el valor social de esta profesión en el país.

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