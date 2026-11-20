La Escuela de Enfermería de María Teresa participó el jueves 19 de noviembre en la 3.ª Expo Regional de Enfermería realizada en Venado Tuerto, donde presentó un stand bajo el lema “El derecho a cuidar”.

Foto: Redes sociales

Durante la jornada, se compartió la historia de la escuela y se planteó una pregunta central a los asistentes: ¿qué significa para vos cuidar? Las respuestas destacaron valores como el amor, la escucha, el respeto y la formación profesional.

El espacio también sirvió para expresar la preocupación por el cierre de esta institución educativa, que abrió oportunidades de formación y empleo para la comunidad local y la región. Según señalaron, la decisión de cerrar la escuela implica perder caminos de formación, trabajo y autonomía para la zona.

Quienes pudieron estudiar en la escuela y hoy trabajan en el sector salud participaron del evento y resaltaron la importancia de contar con profesionales formados cerca de sus hogares. Además, se remarcó que detrás de cada estudiante hay una familia, un proyecto de vida y una comunidad que requiere profesionales capacitados.

En este marco, los organizadores y participantes continúan reclamando que se reconsidere la medida de cierre para preservar el derecho a estudiar, trabajar y cuidar en la región.

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