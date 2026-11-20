El viernes 20 de noviembre finalizó en María Teresa el curso de Cuidados en Primeras Infancias, destinado a personas que cuidan y acompañan a niños y niñas. Durante las jornadas, los participantes recibieron formación sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), alimentación, neurodesarrollo y derechos de las infancias.

Foto: Redes sociales

El espacio incluyó momentos para consultas, intercambio de experiencias y prácticas de lo aprendido, con el objetivo de mejorar el cuidado diario y profesional de los más pequeños. Los organizadores destacaron el compromiso de quienes participaron y agradecieron a los profesionales que brindaron sus conocimientos.

La iniciativa fue impulsada por el Equipo de Primera Infancia (EPI) y la Comuna de María Teresa, que continúan promoviendo espacios de capacitación para fortalecer la atención y el acompañamiento en la primera infancia en la comunidad.

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