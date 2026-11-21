Fanny de Fontanini, vecina de María Teresa, conserva a sus 93 años una memoria viva sobre la historia social de la localidad. En una entrevista realizada el sábado 21 de noviembre, compartió relatos sobre las reuniones, bailes y costumbres que formaron parte de la vida cotidiana del pueblo.

Desde el Museo Virtual de la Memoria de María Teresa destacaron la importancia de estas narraciones para preservar la identidad colectiva. Fanny recordó especialmente su pasión por el baile y la cocina, elementos que definieron gran parte de su experiencia personal y social.

Estas historias permiten a las nuevas generaciones conocer cómo era la vida en el pasado y fortalecer el sentido de comunidad. El museo agradeció a Fanny por abrir sus recuerdos y contribuir a la recuperación de la memoria local.

Además, invitaron a los vecinos a compartir sus propias experiencias sobre los encuentros sociales y bailes que marcaron distintas épocas en María Teresa, con el objetivo de seguir enriqueciendo el archivo histórico del pueblo.

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