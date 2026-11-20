El viernes 20 de noviembre, en el Centro Cultural Comunal de María Teresa, se realizó el acto de colación de la promoción 2026 de la Tecnicatura en Enfermería del Nivel Superior.

Foto: Redes sociales

La ceremonia comenzó a las 19:30 y convocó a egresados, docentes y familiares, quienes participaron del reconocimiento a quienes completaron su formación para ejercer la profesión.

Este encuentro destacó la importancia de la incorporación de nuevos profesionales de enfermería para fortalecer el cuidado de la comunidad local.

El acto se desarrolló en Lavalle 850, sede del Centro Cultural Comunal, y fue abierto a toda la población de María Teresa, que acompañó la celebración de este logro académico y profesional.

La Tecnicatura en Enfermería es una formación de nivel superior que prepara a los estudiantes para brindar atención sanitaria en distintos ámbitos, contribuyendo al sistema de salud regional.

La colación de grado representa un paso fundamental para los jóvenes que se suman al equipo de salud, especialmente en localidades pequeñas donde el acceso a profesionales capacitados es un desafío constante.

La comunidad valoró la dedicación de los docentes y el apoyo de las familias durante el proceso educativo, elementos clave para alcanzar esta meta.

El acto cerró con la expectativa de que estos nuevos técnicos en enfermería aporten a mejorar la calidad de vida y la atención sanitaria en María Teresa y la región.

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