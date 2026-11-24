La conductora Flor de la V se refirió el martes 24 de noviembre al inminente final del programa LAM, expresando su malestar por las críticas que recibe en el ambiente mediático. En declaraciones realizadas en América TV, la artista manifestó que siente que "todo lo que hago parece caer mal siempre", lo que refleja el desgaste que le genera ser cuestionada constantemente.

Foto: Redes sociales

Durante la entrevista, Flor de la V también señaló que algunas personas que la acompañaban en el estudio no contaban con información precisa sobre la situación del ciclo, lo que generó confusión durante el intercambio.

El posible cierre de LAM genera incertidumbre entre los integrantes del equipo, tanto frente a cámara como en el personal técnico. La conductora reconoció que esta etapa es compleja y afecta a todos los que forman parte del proyecto.

Con sus declaraciones, Flor de la V dejó en claro que el desenlace del programa representa un momento difícil para el equipo y para ella personalmente, en medio de un contexto de críticas y cuestionamientos constantes.

Notas relacionadas