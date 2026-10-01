Teodelina sumará este domingo una propuesta deportiva destinada a los más chicos. El Área de Deporte del Gobierno local organizará un Duatlón Infantil en el sector de la Laguna El Chañar, con una jornada que comenzará a las 10:30.

El punto de encuentro será el Gimnasio “Dr. Carlos Feijoo”, ubicado en el predio de la laguna, uno de los principales espacios recreativos de la localidad.

La actividad tendrá un formato de duatlón adaptado para los participantes. El recorrido comenzará con una etapa de carrera a pie, continuará con un tramo en bicicleta y finalizará nuevamente con carrera.

Según la información difundida, la organización dispuso dos esquemas de distancias.

El primer recorrido comprenderá 500 metros de carrera a pie, 1.000 metros de ciclismo y otros 250 metros corriendo hasta completar la prueba.

La segunda alternativa tendrá distancias más reducidas: comenzará con 250 metros de carrera, continuará con 250 metros sobre bicicleta y finalizará con otros 150 metros a pie.

De esta manera, la propuesta permitirá desarrollar la actividad sobre diferentes extensiones de acuerdo con el esquema dispuesto por los organizadores. La información difundida hasta el momento no especifica qué edades o categorías estarán asignadas a cada uno de los circuitos.

Una jornada deportiva en la laguna

La iniciativa es organizada por el Área de Deporte del Gobierno de Teodelina y fue presentada como una actividad recreativa y participativa para acercar a niños y niñas a la práctica deportiva.

Además, el escenario elegido permitirá desarrollar la competencia en el entorno de la Laguna El Chañar, un espacio utilizado habitualmente para diferentes propuestas deportivas y recreativas de la localidad.

La modalidad del duatlón combina dos disciplinas. En este caso, los participantes deberán completar una primera etapa corriendo, realizar posteriormente el circuito correspondiente en bicicleta y regresar a la carrera a pie para completar el recorrido.

Hasta el momento, la información publicada no brinda precisiones sobre edades habilitadas, sistema de inscripción o elementos obligatorios para participar. Esos datos deberán ser confirmados a través de los canales oficiales de la organización.

La convocatoria está fijada para este domingo 4 de octubre a partir de las 10:30 en el Gimnasio “Dr. Carlos Feijoo”, en la Laguna El Chañar.