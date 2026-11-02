¿Está Ignacio Gutiérrez a la altura de presidir el Concejo de Teodelina?

Hay algo que Ignacio Gutiérrez Bróndolo debería tener presente: presidir el Concejo Municipal de Teodelina no significa ser dueño de la palabra. Significa, precisamente, garantizar que todos los representantes elegidos por los vecinos puedan ejercerla, incluso cuando sus posiciones resulten incómodas para quienes conducen el cuerpo.

Durante una sesión en la que se discutía un incremento vinculado a las patentes, el concejal David Sanfilippo intentaba desarrollar una postura contraria a la medida. Según el registro de la sesión al que hace referencia esta editorial, las intervenciones de Gutiérrez interrumpieron su exposición y terminaron trasladando el centro de la discusión hacia otra cuestión: el respeto por el uso de la palabra.

El debate no es solamente por las patentes

La discusión sobre la conveniencia de un aumento impositivo tiene su propio ámbito de análisis. Puede haber argumentos a favor, posiciones contrarias y diferencias sobre el impacto económico de una decisión.

Pero aquí el interrogante es otro.

¿Puede quien preside un Concejo intervenir reiteradamente sobre la exposición de otro concejal sin afectar el desarrollo del debate? ¿Dónde termina la facultad de ordenar una sesión y dónde comienza el riesgo de condicionar la expresión de quienes piensan diferente?

La presidencia tiene atribuciones para conducir las deliberaciones conforme al reglamento. Eso no está en discusión. Lo que corresponde examinar es cómo se ejercen esas atribuciones y si se aplican con el mismo criterio a todos los integrantes.

Una responsabilidad que exige equilibrio

Ignacio Gutiérrez Bróndolo fue elegido presidente del primer Concejo Municipal de Teodelina en diciembre de 2025. Desde entonces, tiene la responsabilidad de conducir un cuerpo integrado por representantes de distintas fuerzas políticas.

Esa responsabilidad exige conocimiento del reglamento, capacidad para administrar los desacuerdos y respeto por la representación democrática.

No alcanza con tener los votos para ocupar un cargo. También es necesario demostrar, en cada sesión, que se comprende su dimensión institucional.

Las explicaciones que también hacen falta

Existen, además, otros asuntos sobre los que esta editorial considera necesario solicitar información: los criterios de designación y desvinculación de personal, el cumplimiento de compromisos institucionales, la elaboración de las actas y la identificación de la autoría de los proyectos.

Plantear estas preguntas no significa afirmar que se hayan cometido irregularidades. Significa reclamar documentación y explicaciones que permitan evaluar el funcionamiento del cuerpo.

En todos estos aspectos corresponde escuchar la posición de Gutiérrez y de los demás concejales involucrados.

La autoridad también se demuestra escuchando

Teodelina atraviesa una etapa institucional relativamente reciente como ciudad, con un Concejo Municipal que comenzó a funcionar en diciembre de 2025.

Precisamente por eso, las prácticas que se establezcan ahora tendrán importancia para el futuro del debate legislativo local.

Gutiérrez tiene derecho a defender sus posiciones políticas. Sanfilippo también. Y ambos tienen la obligación de respetar las reglas que permiten debatir esas diferencias.

La pregunta que deja esta situación sigue vigente: ¿está Ignacio Gutiérrez verdaderamente a la altura de la responsabilidad institucional que implica presidir el Concejo Municipal de Teodelina?

La respuesta no depende solamente de una sesión, sino de su capacidad para garantizar que todas las voces sean escuchadas.

Porque la autoridad institucional no se demuestra imponiéndose sobre los demás. Se demuestra, fundamentalmente, siendo capaz de escucharlos.