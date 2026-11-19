El hockey femenino define sus campeonas en el C.E.F. Nº 54
El Torneo UDC de Hockey Femenino llegará a su instancia decisiva este sábado 21 de noviembre, con una programación que se desarrollará íntegramente en la cancha del C.E.F. Nº 54. Durante la jornada se disputarán las finales de las categorías Sub 14 y Sub 19, además de los encuentros correspondientes al tercer puesto.
En la categoría Sub 14, Sportsman enfrentará a Firmat Foot Ball Club desde las 11:00. Ambos equipos buscarán quedarse con el campeonato en uno de los encuentros centrales de la programación.
Por su parte, la final de Sub 19 tendrá como protagonistas a Jockey Club de Venado Tuerto y Studebaker de Villa Cañás. El partido comenzará a las 15:00 y determinará al campeón de la categoría.
CRONOGRAMA COMPLETO - SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
|Horario
|Categoría
|Partido
|Instancia
|09:00
|Sub 14
|C.E.F. 54 vs. Jockey Club
|Tercer puesto
|11:00
|Sub 14
|Sportsman vs. Firmat FBC
|FINAL
|13:00
|Sub 19
|Sportsman vs. C.E.F. 54
|Tercer puesto
|15:00
|Sub 19
|Jockey Club vs. Studebaker
|FINAL
Sportsman y Studebaker, protagonistas de las definiciones
La jornada tendrá especial interés para los equipos de la región. Sportsman disputará la final de Sub 14 y también estará presente en el encuentro por el tercer puesto de Sub 19.
En tanto, Studebaker buscará consagrarse campeón de Sub 19 frente a Jockey Club de Venado Tuerto, en el partido que cerrará la programación.
Además, el C.E.F. Nº 54 tendrá representación en los dos encuentros por el tercer puesto, mientras que Firmat FBC intentará obtener el título de Sub 14.
Con estos cuatro partidos quedarán definidas las posiciones finales de ambas categorías del Torneo UDC de Hockey Femenino.
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