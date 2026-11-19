El Torneo UDC de hockey femenino ingresará en una instancia decisiva este sábado 21 de noviembre, cuando se disputen las semifinales de las categorías Sub 16 y Primera División B. La jornada se desarrollará íntegramente en las instalaciones del Club Social Rufino, con cuatro encuentros que definirán a los equipos clasificados a las finales.

La programación comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta la tarde, con la participación de distintos clubes de la región que buscarán avanzar a la última instancia de la competencia.

Sub 16: las semifinales abrirán la jornada

La actividad comenzará a las 9:00 con el enfrentamiento entre Atlético San Martín y Belgrano de Sancti Spíritu, en el primer cruce de la categoría Sub 16.

Posteriormente, desde las 11:00, Independiente de Chañar Ladeado se medirá con Nueva Era en la segunda semifinal.

Los ganadores de ambos encuentros obtendrán su clasificación a la final de la categoría, donde se definirá el título del torneo.

Primera División B: las semifinales se jugarán por la tarde

La competencia continuará a las 13:00 con el enfrentamiento entre Centenario y Atlético San Martín, que abrirá las semifinales de Primera División B.

Por su parte, desde las 15:00, Independiente de Chañar Ladeado se enfrentará a Sportivo Rivadavia en el segundo cruce de la categoría.

De esta manera, al finalizar la jornada quedarán definidos los dos equipos que disputarán la final de Primera División B.

Cronograma actualizado del sábado 21 de noviembre Hora Categoría Partido 09:00 Sub 16 Atlético San Martín vs. Belgrano SS 11:00 Sub 16 Independiente de Chañar Ladeado vs. Nueva Era 13:00 Primera B Centenario vs. Atlético San Martín 15:00 Primera B Independiente de Chañar Ladeado vs. Sportivo Rivadavia SEDE: Todos los partidos se disputarán en la cancha del Club Social Rufino.

Una jornada que definirá a los finalistas

Las semifinales reunirán a seis instituciones en dos categorías. Atlético San Martín e Independiente de Chañar Ladeado tendrán representación tanto en Sub 16 como en Primera División B, mientras que Belgrano, Nueva Era, Centenario y Sportivo Rivadavia buscarán conseguir su lugar en las respectivas finales.

Con cuatro partidos programados, el Club Social Rufino concentrará la actividad del hockey femenino regional durante el sábado.

Una vez concluidos los encuentros, quedarán establecidos los cruces que definirán a los campeones de ambas categorías. Las fechas y sedes de las finales no fueron especificadas en la programación difundida.