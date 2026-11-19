El jueves 19 de noviembre, Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), fue distinguido en la Cámara de Diputados de la Nación con una Mención de Honor por su trayectoria profesional y su compromiso con la salud pública.

Foto: Redes sociales

El acto se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos, donde el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Manuel Quintar, junto al Secretario Parlamentario Adrián Pagán, entregaron la distinción en representación del Congreso. También participaron diputados de distintos bloques, como Silvana Giudici, Virginia Gallardo y el legislador porteño Leandro Santoro.

El reconocimiento destacó el aporte de Crescenti a la medicina de emergencias y su liderazgo al frente del SAME, considerado uno de los sistemas de emergencias más avanzados a nivel mundial. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, felicitó al médico y resaltó la labor de los profesionales que integran el sistema.

Este año, el SAME bajo la dirección de Crescenti, fue seleccionado por el Vaticano para brindar cobertura sanitaria durante la visita del papa León XIV a Argentina. Entre el 8 y el 10 de noviembre, el sistema asistió a 958 personas en Palermo, con 33 traslados a hospitales, coordinando un operativo que incluyó 19 mil agentes y 30 ambulancias.

Alberto Crescenti, de 73 años, es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1979, con especializaciones en pediatría, medicina aeronáutica y emergentología. Además de su labor en el SAME, ha publicado numerosos trabajos científicos sobre la respuesta del sistema en situaciones de emergencia como el atentado a la AMIA en 1994 y el accidente ferroviario en la estación Once en 2012.

Actualmente, el SAME cuenta con más de 1.300 empleados, una flota de más de 130 vehículos, incluyendo un helicóptero que opera también de noche, y 33 bases operativas en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la gestión de Jorge Macri se inauguraron ocho de estas bases. Crescenti destacó que, a diferencia de otros países, el escuadrón aéreo del SAME puede descender directamente en medio de la ciudad para atender emergencias.

El director del sistema enfatizó que se han realizado avances en capacitación, tecnología y equipamiento, y afirmó que el objetivo es continuar mejorando para acercarse a la excelencia en la atención de emergencias.

El acto contó además con la presencia del ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y el jefe de la Policía, Diego Casaló.

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