Investigan ataque a mujeres trans en Palermo y buscan identificar a los agresores

La Justicia porteña avanza con la investigación por el ataque sufrido por un grupo de trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes 2 de noviembre y quedó registrado en videos que posteriormente circularon por las redes sociales.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13, especializada en discriminación y a cargo de Andrea Scanga, inició actuaciones de oficio para determinar las circunstancias de la agresión e identificar a los responsables.

Según informó Agencia Noticias Argentinas este miércoles 4 de noviembre, hasta ese momento no se habían registrado detenciones ni identificaciones formales de los atacantes.

Cómo ocurrió la agresión

El hecho se produjo en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de Figueroa Alcorta y del Lago de Regatas.

De acuerdo con las imágenes difundidas y los testimonios recogidos por distintos medios, un grupo de jóvenes que se movilizaba principalmente en bicicleta comenzó a perseguir e insultar a mujeres trans que se encontraban trabajando en la zona.

Durante el episodio se registraron golpes y el lanzamiento de palos, piedras y otros elementos. Parte de las agresiones fue filmada y posteriormente compartida en plataformas digitales con mensajes discriminatorios.

Distintas publicaciones periodísticas señalaron que al menos seis mujeres resultaron lesionadas. Sin embargo, la cantidad exacta de participantes y el alcance de las lesiones deberán establecerse en la investigación judicial.

La Fiscalía analiza cámaras y busca testigos

La fiscal Andrea Scanga solicitó al Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad las grabaciones correspondientes al sector donde ocurrieron los hechos.

El objetivo es reconstruir los movimientos del grupo, establecer quiénes participaron de las agresiones y reunir elementos que permitan avanzar en la identificación de los posibles responsables.

De manera provisoria, el expediente investiga el delito de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género.

Además, las autoridades judiciales buscan testigos presenciales y procuran que las víctimas puedan aportar sus testimonios.

Qué dijeron los organizadores de la bicicleteada

En paralelo, la organización de ciclistas Quilmes Al Grau difundió un comunicado en el que negó que los participantes del ataque pertenecieran al grupo responsable de la actividad nocturna.

Según su versión, personas ajenas a la organización convocaron a parte de los ciclistas a dirigirse hacia los Bosques de Palermo, fuera del recorrido previsto. También manifestaron su rechazo a las agresiones.

Por el momento, esa explicación no constituye una determinación judicial sobre las responsabilidades individuales.

Repudio y reclamos de esclarecimiento

El episodio generó pronunciamientos de organizaciones vinculadas con los derechos de las personas LGBT+, que reclamaron el esclarecimiento de los hechos y medidas de protección para las víctimas.

La agresión ocurrió pocos días antes de la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre en Buenos Aires.

La investigación continuará con el análisis de las filmaciones, las declaraciones testimoniales y las demás medidas de prueba destinadas a establecer las responsabilidades penales.