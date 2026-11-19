Un operativo de control vehicular realizado durante la tarde del miércoles 18 de noviembre sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Firmat, terminó con el secuestro preventivo de un camión y la aprehensión de su conductor.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Guardia Provincial de Venado Tuerto, quienes identificaron al hombre que circulaba en el transporte de carga y realizaron una consulta para verificar la situación registral del vehículo.

Según la información difundida, al consultar los datos del camión, un operador del sistema de emergencias 911 comunicó que sobre la unidad pesaba una solicitud de secuestro relacionada con un hecho de robo a mano armada.

El control sobre la Ruta 33

La intervención se desarrolló en jurisdicción de Firmat, en uno de los corredores viales utilizados habitualmente por vehículos particulares y transportes de carga que circulan por el sur santafesino.

Durante la identificación del conductor y la verificación de los datos del rodado, los agentes recibieron la información sobre el requerimiento de secuestro.

Ante esta situación, el personal policial dispuso la aprehensión del hombre y el secuestro preventivo del camión, con el objetivo de poner ambos a disposición de las autoridades correspondientes.

El conductor fue trasladado a la Comisaría 4ª de Firmat por razones de jurisdicción.

El conductor no tenía la documentación original

Otro de los aspectos señalados por la Guardia Provincial fue la situación documental del vehículo.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el hombre que conducía el camión no contaba con la documentación original necesaria para acreditar su tenencia legítima.

Esta circunstancia fue incorporada a la información del procedimiento, aunque no se detalló si existían otros documentos, autorizaciones o elementos que permitieran establecer la relación del conductor con el vehículo.

Por otro lado, la existencia de un pedido de secuestro no implica necesariamente que quien se encontraba al volante haya participado del robo investigado.

Esa eventual responsabilidad deberá determinarse mediante las actuaciones judiciales correspondientes.

Qué se sabe sobre la investigación

Hasta el momento, la información difundida no precisa dónde ocurrió el robo a mano armada que originó el pedido de secuestro, cuándo fue denunciado ni qué autoridad judicial ordenó la medida.

Tampoco trascendieron la identidad del conductor, la procedencia del camión ni el destino hacia el que se dirigía cuando fue interceptado.

No se informó oficialmente si el hombre recuperó posteriormente su libertad o si se adoptaron nuevas medidas procesales.

El vehículo quedó a disposición de las autoridades

El camión fue retirado de circulación de manera preventiva, mientras que las actuaciones fueron derivadas a la dependencia policial correspondiente.

El avance de la investigación permitirá establecer la procedencia del vehículo, los antecedentes del pedido de secuestro y si existe alguna vinculación entre su conductor y el hecho delictivo investigado.

Por el momento, no se difundieron nuevas medidas judiciales relacionadas con el procedimiento.