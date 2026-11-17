Un total de 40 comercios de Villa Cañás forman parte del circuito de recolección diferenciada de residuos reciclables, según informó la Municipalidad este martes 17 de noviembre.

Foto: Redes sociales

Los comercios e instituciones adheridos deben separar plástico, cartón, papel, vidrio y latas, asegurándose de que los materiales estén limpios y secos. Para facilitar el almacenamiento, el municipio entrega bolsas tipo Big Bags a cada establecimiento.

La modalidad de recolección establece que los bolsones con los materiales reciclables deben sacarse los jueves por la noche, al finalizar la jornada laboral. El equipo municipal se encarga del retiro los viernes por la mañana.

Los interesados en sumarse a esta propuesta pueden comunicarse al teléfono 3462-556057 para obtener más información y adherirse al programa.

Esta iniciativa forma parte de las acciones municipales para promover la separación de residuos y fomentar el reciclaje en la ciudad, con el objetivo de mejorar la gestión ambiental local.

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