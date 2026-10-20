La situación económica de los hogares y la evaluación de la dirigencia política aparecen entre los principales indicadores de preocupación de los argentinos. Según la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, el 54% de los consultados asegura que sus ingresos familiares no alcanzan para cubrir los gastos mensuales.

El estudio, realizado entre el 5 y el 13 de octubre de 2026, también revela que el 67% manifiesta insatisfacción con la marcha general del país, mientras que apenas el 30% expresa una valoración favorable.

Los resultados reflejan un escenario de dificultades económicas y cuestionamientos hacia los principales referentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición.

Ningún dirigente consigue una imagen positiva superior a la negativa

Patricia Bullrich encabeza el ranking de imagen positiva con el 36%, seguida por el presidente Javier Milei, con el 34%. Detrás aparecen Myriam Bregman (32%), Axel Kicillof (31%) y Cristina Fernández de Kirchner (30%).

Sin embargo, todos los dirigentes evaluados presentan un diferencial de imagen negativo, es decir, reciben más opiniones desfavorables que favorables.

Entre los resultados más bajos se encuentran Máximo Kirchner, con un diferencial de -52 puntos; Lilia Lemoine (-49); Miguel Ángel Pichetto (-48) y Guillermo Moreno (-46).

Por otro lado, Natalia de la Sota (-12), Myriam Bregman (-13) y Bullrich (-18) registran los diferenciales menos desfavorables.

El Gobierno registra un 60% de desaprobación

La evaluación de la gestión de Javier Milei también presenta números negativos. Según el estudio, el 60% desaprueba al Gobierno nacional, frente a un 36% que lo aprueba.

Los porcentajes se mantienen relativamente estables respecto de septiembre.

Entre los funcionarios nacionales, Diego Santilli alcanza el 28% de imagen positiva, mientras que Sandra Pettovello y Luis Caputo registran un 25% cada uno.

Karina Milei reúne el mayor porcentaje de imagen negativa dentro de ese grupo, con el 69%, seguida por Caputo (57%) y Federico Sturzenegger (50%).

La economía familiar, en el centro de las preocupaciones

Uno de los datos centrales del relevamiento es que más de la mitad de los encuestados declara dificultades para afrontar sus gastos habituales.

El 35% señala que necesita reducir consumos o utilizar ahorros, mientras que el 19% afirma que debe recurrir al endeudamiento. En tanto, el 21% llega justo a fin de mes y solamente el 20% manifiesta capacidad de ahorro.

Además, el 56% considera que la situación económica del país empeoró durante el último año, frente a un 18% que percibe una mejora.

La satisfacción con la política económica del Gobierno descendió cuatro puntos porcentuales respecto de septiembre, al pasar del 32% al 28%.

Entre las principales preocupaciones mencionadas aparecen la falta de trabajo (39%), los bajos salarios (35%), la pobreza (31%) y la corrupción (30%).

Un escenario político marcado por el descontento

El relevamiento también muestra diferencias según el voto presidencial de 2023. Entre quienes acompañaron a Sergio Massa, la insatisfacción con la situación nacional alcanza el 96%, mientras que entre los votantes de Milei predomina una evaluación favorable.

La encuesta fue realizada sobre 1.000 personas mayores de 18 años residentes en Argentina y conectadas a internet.

Los resultados constituyen una fotografía de la opinión pública durante octubre y no permiten anticipar por sí solos el comportamiento electoral de 2027.

De cara al próximo año electoral, la evolución de los ingresos familiares, el empleo y la percepción sobre la gestión económica serán variables relevantes para observar en las próximas mediciones.