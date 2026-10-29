El Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un entendimiento sobre cuatro ejes para impulsar la actividad económica y la creación de empleo privado: ampliar el financiamiento, flexibilizar el mercado laboral, avanzar con concesiones de infraestructura y acelerar grandes inversiones. El acuerdo se conoció después del aval técnico a la tercera revisión del programa.

La vocera del organismo, Julie Kozack, explicó en una conferencia de prensa que el objetivo es trasladar los avances de la estabilización a un crecimiento más sostenido y a la generación de puestos de trabajo. Según señaló, el programa mantiene como prioridades la baja de la inflación, el fortalecimiento de la economía frente a dificultades y la expansión de la actividad.

Uno de los ejes consiste en profundizar el mercado de capitales y el crédito hipotecario. La propuesta busca ampliar las alternativas de financiamiento para familias y empresas, respaldar la inversión privada y sostener la demanda interna. Esos resultados forman parte de los objetivos del entendimiento.

En materia laboral, el planteo apunta a una mayor flexibilidad para favorecer la contratación formal en el sector privado. Kozack sostuvo que ese componente será importante para que los beneficios del crecimiento se reflejen en nuevos empleos. La información difundida no detalla instrumentos concretos ni un calendario para implementar esos cambios.

Otro frente es la ejecución de obras viales y de infraestructura mediante concesiones. La prioridad estará puesta en avanzar con los proyectos adjudicados recientemente al sector privado. A ese eje se suma la aceleración de las inversiones aprobadas bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), como parte de la estrategia para estimular la producción.

El entendimiento tiene como marco la aprobación técnica de la tercera revisión del programa. Ese paso deberá ser considerado por el directorio del FMI a comienzos de diciembre para habilitar un desembolso de US$ 900 millones. Por lo tanto, el aval del equipo técnico todavía no equivale a la autorización definitiva de los fondos.

En la evaluación de las metas, el organismo destacó que las reservas internacionales netas superaron en US$ 4.000 millones el objetivo fijado para mediados de año. También reafirmó que la disciplina fiscal seguirá siendo el principal sostén del esquema macroeconómico.

En ese marco, el Poder Ejecutivo ratificó el compromiso de alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI en 2026 y un objetivo equivalente para 2027. El programa también contempla profundizar el manejo de la liquidez y mantener una expansión prudente del crédito. Kozack vinculó la continuidad de esas políticas con reformas orientadas a facilitar la inversión, el financiamiento y el empleo.