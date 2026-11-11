Manchester United mira a Pochettino y Conte ante la crisis de Carrick

Manchester United atraviesa un momento complicado en la Premier League y el futuro de Michael Carrick comenzó a generar interrogantes. Con el equipo ubicado en zona de descenso, la dirigencia evalúa el presente deportivo mientras surgen nombres de posibles reemplazantes.

Entre los principales candidatos aparece Mauricio Pochettino, actual entrenador de la selección de Estados Unidos, quien cuenta con experiencia en el fútbol inglés tras sus pasos por Southampton, Tottenham y Chelsea.

Sin embargo, su contratación representaría una inversión importante para el club de Old Trafford.

Los 10 millones de dólares que separan a Pochettino del United

De acuerdo con la información publicada por The Athletic, el contrato del entrenador argentino con la Federación de Fútbol de Estados Unidos incluiría una cláusula de salida de 10 millones de dólares.

A ese monto habría que agregar varios millones adicionales para desvincular a los integrantes de su cuerpo técnico, que trabajan junto a Pochettino desde hace más de una década.

El argentino renovó su contrato hace cinco meses y mantiene un vínculo con el seleccionado estadounidense hasta el Mundial 2030. Por el momento, no existe una confirmación oficial sobre contactos formales entre Manchester United y el entrenador.

Carrick, cuestionado por el comienzo de temporada

La situación deportiva del Manchester United es uno de los principales factores que alimentan las versiones sobre un cambio de entrenador.

Después de diez fechas disputadas, el conjunto inglés suma apenas ocho puntos y ocupa el puesto 18 de la Premier League, dentro de la zona de descenso.

Aunque Carrick continúa al frente del plantel, distintos informes de la prensa británica señalan que la dirigencia inició una evaluación de su continuidad.

El próximo compromiso frente a Liverpool podría resultar determinante para el futuro inmediato del entrenador, aunque hasta el momento no se comunicó ninguna decisión institucional.

Antonio Conte aparece como otra alternativa

Además de Pochettino, otro nombre que comenzó a circular es el de Antonio Conte, quien dejó Napoli en mayo de 2026 después de finalizar como subcampeón de la Serie A.

El entrenador italiano cuenta con antecedentes en Juventus, Inter, Chelsea y Napoli. Durante su etapa en el conjunto londinense consiguió una Premier League y una FA Cup.

Su experiencia y trayectoria aparecen como argumentos favorables entre sectores de los aficionados del Manchester United.

No obstante, versiones de la prensa británica indican que algunos dirigentes mantienen reservas respecto de su estilo de conducción y la relación que podría establecer con el vestuario.

Estas consideraciones no fueron confirmadas públicamente por el club.

Una decisión que todavía no está tomada

Manchester United deberá definir si mantiene su respaldo a Carrick o inicia una nueva etapa deportiva.

Pochettino aparece como una alternativa que requeriría una negociación económica con la federación estadounidense, mientras que Conte representa otra posibilidad por su experiencia en equipos de la Premier League.

Por ahora, ambos nombres forman parte de las versiones sobre el futuro del banco de suplentes de Old Trafford. La continuidad de Carrick sigue siendo la situación oficial hasta que el club anuncie una decisión.