El Gálvez inició su asfaltado y sueña con recuperar la Fórmula 1

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires dio este jueves 29 de octubre un nuevo paso en su proceso de modernización. Después de varias semanas de ensayos técnicos, comenzaron los trabajos de asfaltado sobre la pista principal, una de las intervenciones previstas para adaptar el circuito a las exigencias de las competencias internacionales.

Las tareas se iniciaron en la recta opuesta y forman parte de un proyecto que tiene como primer compromiso el regreso del Campeonato Mundial de Motociclismo (MotoGP), programado para abril de 2027. En paralelo, las autoridades porteñas mantienen como objetivo recuperar una fecha de la Fórmula 1, categoría que no compite en Argentina desde 1998.

Una obra que utilizará 43.000 toneladas de asfalto

La intervención está a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA) y contempla la utilización de aproximadamente 43.000 toneladas de mezcla asfáltica, distribuidas en tres capas de pavimento.

La primera tendrá ocho centímetros de espesor, la segunda cinco y la última cuatro. Esta superficie final será la que estará en contacto directo con los vehículos durante las competencias.

Para ejecutar los trabajos se utiliza el sistema SmoothRide, una tecnología que combina escaneo tridimensional, procesamiento digital de información y control automatizado de las máquinas pavimentadoras.

El procedimiento permite identificar irregularidades, calcular los espesores necesarios y ajustar la colocación del material. Además, se utilizan cámaras térmicas para controlar la temperatura del asfalto durante su aplicación.

El operativo incluye tres grupos de trabajo que avanzan simultáneamente sobre el ancho de la pista, con camiones, pavimentadoras y rodillos de compactación.

El MotoGP ya tiene fecha para regresar a Buenos Aires

El principal objetivo inmediato es recibir al MotoGP entre el 9 y el 11 de abril de 2027.

La competencia volverá al autódromo porteño después de 28 años, en un escenario que también está incorporando modificaciones en su trazado, sectores de escape, boxes, tribunas y accesos.

La renovación cuenta con asesoramiento técnico de Tilke Engineers & Architects, firma especializada en el diseño de circuitos internacionales.

Además, se trabaja en la infraestructura destinada a equipos, personal técnico y espectadores, con el propósito de adecuar las instalaciones a las necesidades operativas de eventos internacionales.

¿Puede volver la Fórmula 1 a la Argentina?

La remodelación también contempla la posibilidad de que Buenos Aires vuelva a organizar un Gran Premio de Fórmula 1.

La última carrera de la categoría en el país se disputó en 1998, precisamente en el circuito Oscar y Juan Gálvez.

Sin embargo, aunque el proyecto incluye características pensadas para recibir competencias de primer nivel, todavía no existe una fecha confirmada para el regreso de la máxima categoría del automovilismo.

Para concretar esa posibilidad serán necesarios acuerdos comerciales, las homologaciones deportivas correspondientes y la incorporación de Buenos Aires al calendario oficial.

En este marco, el secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes, destacó públicamente la importancia de las obras y señaló que la intención es contar con una infraestructura que permita proyectar el regreso de la Fórmula 1

Los próximos pasos de la renovación

Con el inicio del asfaltado definitivo, el proyecto ingresa en una etapa determinante para la preparación del MotoGP 2027.

Los próximos avances estarán vinculados con la continuidad de la pavimentación, la terminación de las instalaciones y las verificaciones técnicas necesarias antes de recibir competencias internacionales.

Mientras tanto, el eventual regreso de la Fórmula 1 seguirá dependiendo de negociaciones y decisiones que exceden las obras del circuito.