Rosario Central pierde a Giovanni Cantizano para el partido ante Sarmiento de este viernes por una lesión en la rodilla derecha. El club confirmó este jueves que el delantero tiene comprometido el ligamento colateral medial y que realizará tratamiento médico y kinésico. La baja llega cuando el equipo debe cerrar la fase regular del Torneo Clausura y prepararse para los playoffs.

La institución no comunicó un plazo estimado de recuperación ni una fecha de regreso a la competencia. Por eso, aunque su ausencia afecta el tramo decisivo del campeonato, todavía no hay una precisión oficial sobre cuántos encuentros se perderá ni sobre su disponibilidad para las instancias eliminatorias.

El equipo dirigido por Jorge Almirón ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs. Sin embargo, aún debe definir su posición final en la zona y continúa en la pelea por el título de la tabla anual. En ese contexto, la lesión reduce las alternativas ofensivas del entrenador para los compromisos que vienen.

Cantizano, de 19 años, acumuló 22 partidos con la camiseta de Central durante el año, con dos goles y cuatro asistencias. Su participación combinó encuentros como titular con ingresos desde el banco, por lo que su ausencia afecta tanto las opciones para conformar el equipo inicial como las variantes durante los partidos.

El calendario inmediato del conjunto auriazul incluye el cruce con Sarmiento este viernes y el encuentro ante Estudiantes de Rio Cuarto la próxima semana. Ese último compromiso marcará el cierre de la etapa regular del Clausura. Después será el turno de los playoffs, mientras el regreso del delantero sigue sin una fecha confirmada.

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