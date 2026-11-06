De irse gratis de Boca a quedar a un paso del debut en Napoli

Francisco Baridó vuelve a aparecer en el radar del fútbol argentino. El mediocampista ofensivo que dejó Boca Juniors a los 16 años, sin que el club recibiera una transferencia por su salida, continúa su desarrollo en Italia y dio un nuevo paso en su carrera al integrar, de acuerdo con la información difundida, el banco de suplentes del Napoli en un encuentro de la Serie A frente a Juventus.

El futbolista argentino-croata, nacido en Adrogué, había sido considerado uno de los proyectos de las divisiones inferiores de Boca. Sin embargo, a comienzos de 2024 su familia decidió trasladarse a Europa y el jugador se incorporó a Juventus mediante el mecanismo conocido como patria potestad.

La operación se concretó sin una transferencia convencional entre clubes, ya que el juvenil todavía no tenía contrato profesional con la institución de La Ribera.

De Juventus al Napoli: el recorrido de Francisco Baridó

Su primera experiencia europea fue en las categorías formativas de Juventus, donde continuó su preparación y recibió comparaciones con Juan Román Riquelme por sus características futbolísticas.

Zurdo, con capacidad para conducir la pelota, asistir y desempeñarse detrás de los delanteros, Baridó fue construyendo su recorrido en el fútbol juvenil italiano.

Posteriormente llegó al Napoli, en una operación que, según la información publicada, alcanzó aproximadamente el millón de dólares.

En su nueva institución comenzó a participar de las competencias juveniles, incluida la UEFA Youth League, donde enfrentó a equipos de otros países europeos.

Su reciente inclusión entre los suplentes del primer equipo representaría un avance en su carrera, aunque todavía no implica que haya debutado oficialmente en la máxima categoría italiana.

Su recorrido con la Selección Argentina

A pesar de contar también con nacionalidad croata, Baridó representó a la Argentina en las categorías juveniles.

Durante 2024 integró el seleccionado Sub 15 que disputó el Sudamericano bajo la conducción de Diego Placente. Un año después volvió a ser convocado para participar del Sudamericano Sub 17.

En esas dos competencias, el futbolista acumuló una asistencia y no convirtió goles. Argentina terminó sexta en el torneo Sub 15 y tercera en el Sub 17.

Su participación en los seleccionados juveniles le permitió mantenerse vinculado al fútbol argentino mientras desarrollaba su carrera en Europa.

Por qué Baridó pudo marcharse de Boca sin una transferencia

La salida del futbolista se produjo mediante una figura vinculada al ejercicio de la responsabilidad parental, habitualmente denominada patria potestad en el ámbito futbolístico.

Este mecanismo puede intervenir cuando la familia de un jugador menor de edad decide trasladar su residencia y el futbolista no mantiene un contrato profesional con su club.

Sin embargo, la posibilidad de incorporarse a una institución extranjera también está sujeta a las normas de FIFA sobre transferencias internacionales de menores.

Para Boca, la partida significó perder a un futbolista formado en sus inferiores sin concretar una venta tradicional.

Baridó no fue el único juvenil que abandonó la institución en circunstancias similares. Entre los antecedentes aparecen Santiago Ramos Mingo, quien se incorporó al Barcelona en 2020, y Milton Pereyra, que también continuó su carrera en Napoli.

El próximo objetivo: debutar en la Serie A

Con 19 años, Baridó atraviesa una etapa importante de su desarrollo profesional. Después de pasar por Juventus y consolidar su experiencia en el fútbol juvenil italiano, busca sumar sus primeros minutos en la máxima categoría.

Su evolución dependerá de las decisiones del cuerpo técnico del Napoli y de su rendimiento en las competencias en las que participe.

Mientras tanto, su historia vuelve a poner en discusión el futuro de los juveniles argentinos que emigran a Europa antes de firmar su primer contrato profesional.