El Concejo Municipal de Villa Cañás recibió un proyecto de ordenanza destinado a organizar y regular el funcionamiento de los carribares que desarrollan su actividad en distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa propone concentrar estos emprendimientos gastronómicos en el sector de avenida 51 y calle 54 bis, donde algunos comerciantes ya se encuentran trabajando.

Durante la sesión, la concejal Molina explicó que actualmente se están realizando tareas de acondicionamiento del terreno y avanzando con la instalación de medidores eléctricos para los puestos.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la incorporación de dos baños químicos, cuya llegada fue anunciada durante el debate.

Según lo expuesto por la edil, el municipio se encargaría de proporcionar estas instalaciones, mientras que los propietarios de los carribares asumirían la responsabilidad de su limpieza y mantenimiento.

La propuesta también contempla la colocación de elementos para la disposición de residuos, cuya gestión quedaría bajo responsabilidad de los comerciantes.

Además, se plantea identificar al sector gastronómico con el nombre de Rincón del Molino, con el objetivo de darle una identidad propia dentro de la ciudad.

La concejal sostuvo que la regulación busca ordenar la actividad y generar mejores condiciones para el funcionamiento de los emprendimientos.

El proyecto pasó a comisión para continuar su análisis entre los concejales. Por lo tanto, la ordenanza todavía no fue aprobada y la instalación efectiva de los baños químicos permanece pendiente de confirmación.