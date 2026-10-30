El Concejo Municipal de Villa Cañás comenzó a analizar un proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo que propone un incremento del 20% en el impuesto de Patente Única sobre Vehículos correspondiente a la emisión del año 2027.

La iniciativa ingresó durante la última sesión ordinaria y fue derivada a comisión para su evaluación, por lo que el porcentaje solicitado todavía no tiene aprobación legislativa.

Durante el tratamiento del expediente, la concejal Compans explicó que se trata de una presentación que el municipio realiza habitualmente en esta época del año, en el marco de las atribuciones previstas por la Ley Orgánica de Municipalidades.

Según señaló, el Ejecutivo solicita un incremento del 20%, aunque aclaró que el porcentaje deberá discutirse entre los integrantes del cuerpo legislativo.

La edil también indicó que en años anteriores este tipo de propuestas fue objeto de negociaciones antes de alcanzar una definición.

En consecuencia, el Concejo resolvió enviar el proyecto a comisión, donde se analizarán sus alcances y la posibilidad de introducir modificaciones.

El debate tendrá incidencia sobre el monto del impuesto que deberán afrontar los propietarios de vehículos durante 2027, aunque el efecto concreto dependerá del porcentaje que finalmente se autorice y de los mecanismos de liquidación correspondientes.

Hasta el momento, no existe una decisión definitiva sobre el incremento solicitado.