Elortondo tendrá un nuevo hospital: adjudicaron la obra por $6.616 millones

El Gobierno de la provincia de Santa Fe anunció la adjudicación de la obra para construir el nuevo Hospital de Elortondo, una inversión de $6.616 millones destinada a ampliar la infraestructura sanitaria de la localidad. Según informó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, los trabajos comenzarán hacia fines de noviembre de 2026.

La construcción estará a cargo de ICA SRL, seleccionada después de un proceso licitatorio en el que participaron 16 empresas. El nuevo edificio se levantará en el mismo predio donde actualmente funciona el SAMCo y contará con espacios destinados a consultas médicas, diagnóstico, guardia e internación.

Una licitación con 16 empresas participantes

El ministro Lisandro Enrico explicó que la adjudicación se concretó después de evaluar las propuestas técnicas y económicas presentadas durante julio.

De acuerdo con el funcionario, la participación de 16 oferentes permitió obtener una propuesta económica aproximadamente un 10% inferior al presupuesto oficial.

"La obra se pudo adjudicar por 6.616 millones de pesos, casi un 10% por debajo del presupuesto oficial", señaló Enrico.

El ministro también indicó que, además de considerar los valores económicos, se analizaron las condiciones técnicas de las propuestas para garantizar el cumplimiento de las características previstas en el proyecto.

La inversión forma parte de las obras de infraestructura sanitaria impulsadas por la administración del gobernador Maximiliano Pullaro.

Cómo será el nuevo Hospital de Elortondo

El diseño arquitectónico contempla cuatro naves longitudinales conectadas mediante tres patios internos, pensados para favorecer la iluminación natural y la ventilación de los distintos sectores.

El establecimiento dispondrá de seis consultorios para atención ambulatoria, incluidos espacios destinados a odontología y ginecología. También tendrá tres sectores de atención rápida.

En materia de diagnóstico, el proyecto incorpora un laboratorio, un servicio de ecografía y una sala de rayos X, lo que permitirá ampliar las prestaciones médicas disponibles en la localidad.

La guardia contará con un acceso diferenciado para ambulancias, un shockroom destinado a la atención de emergencias y cuatro camas de internación transitoria.

Además, el nuevo hospital tendrá un sector de internación general con diez camas, junto con dependencias de enfermería, farmacia, esterilización, cocina, lavadero y dormitorios para el personal sanitario.

Qué pasará con el edificio actual

Uno de los aspectos incluidos en el proyecto es la adecuación de las instalaciones existentes del SAMCo.

Según detalló Enrico, el edificio actual será reacondicionado para desarrollar actividades comunitarias y administrativas, mientras que la nueva infraestructura concentrará las prestaciones sanitarias contempladas en el proyecto.

De esta manera, la intervención no se limitará a construir un nuevo establecimiento, sino que también buscará reorganizar el uso del predio.

Cuándo comenzarán los trabajos

La Provincia prevé que la construcción comience durante las últimas semanas de noviembre, con un plazo contractual de 540 días.

La fecha exacta de inicio todavía no fue precisada en la información difundida. El cumplimiento del cronograma dependerá del desarrollo de las tareas y de las condiciones establecidas en el contrato.

Con la adjudicación comunicada, el próximo paso será el inicio efectivo de los trabajos, que permitirá avanzar en una infraestructura destinada a ampliar la capacidad de atención sanitaria de Elortondo y su zona de influencia.