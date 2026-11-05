Wheelwright: esclarecieron un hurto domiciliario y recuperaron todo lo robado

Un hecho de hurto domiciliario ocurrido en Wheelwright fue esclarecido durante la tarde del miércoles 4 de noviembre, luego de una investigación que permitió identificar al presunto responsable y recuperar la totalidad de los elementos denunciados como robados.

El procedimiento estuvo a cargo de personal policial de la Comisaría 9ª, bajo la dirección de la fiscal Luciana Del Grecco, quien se encuentra al frente de la Unidad Fiscal de Melincué.

La investigación comenzó cuando una vecina se presentó ante las autoridades para denunciar que desconocidos habían ingresado a su propiedad y sustraído varios electrodomésticos.

Ingresaron a la vivienda mientras la propietaria estaba ausente

Según la información difundida, la mujer se había retirado de su domicilio durante la tarde del lunes 2 de noviembre y permaneció fuera de la propiedad hasta el mediodía del miércoles.

Al regresar, descubrió que personas desconocidas habían accedido al inmueble a través de una ventana y se habían llevado distintos elementos.

Tras constatar lo ocurrido, realizó la denuncia correspondiente en la dependencia policial de Wheelwright, lo que dio inicio a las actuaciones judiciales.

Los testimonios de vecinos fueron importantes para la investigación

A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a reunir información para establecer cómo se había producido el ingreso a la vivienda y quién podría estar involucrado.

Entre las medidas realizadas se incluyeron entrevistas a vecinos del sector y el análisis de registros de cámaras de seguridad.

De acuerdo con lo informado, los datos aportados por habitantes de la localidad permitieron orientar la investigación hacia una persona sospechada de haber participado en el hecho.

La fiscal Luciana Del Grecco destacó la colaboración de los vecinos durante el desarrollo de las actuaciones.

Una requisa permitió recuperar los elementos sustraídos

Con la información reunida, el personal policial realizó una requisa durante la tarde del miércoles.

El procedimiento arrojó resultado positivo y permitió localizar y secuestrar los electrodomésticos que habían sido denunciados como robados.

Según los datos conocidos, la totalidad de los elementos sustraídos fue recuperada, mientras que la investigación también permitió establecer la identidad del presunto autor.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si la persona señalada fue detenida o si se dispusieron medidas judiciales adicionales.

Tampoco trascendió un inventario detallado de los electrodomésticos recuperados ni el valor económico de lo sustraído.

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Melincué, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes a partir de las pruebas reunidas.

La identificación de un sospechoso no implica por sí misma una declaración de culpabilidad, por lo que cualquier eventual imputación deberá desarrollarse conforme al procedimiento judicial.

El esclarecimiento del hecho permitió recuperar los bienes denunciados como sustraídos, mientras se aguardan precisiones sobre la situación procesal de la persona investigada.