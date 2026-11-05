Se termina una era: Cristiano Ronaldo anunció su adiós a Portugal

Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre que dejará de vestir la camiseta de la selección de Portugal. El futbolista comunicó su decisión mediante un video publicado en sus redes sociales, acompañado de un mensaje de agradecimiento a los hinchas, compañeros y entrenadores que lo acompañaron durante más de dos décadas.

A los 41 años, el delantero de Al Nassr pone fin a una trayectoria internacional que comenzó en agosto de 2003 y durante la cual se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol masculino de selecciones.

Una despedida después de 23 años

En su mensaje, Ronaldo explicó que llegó el momento de entregar la camiseta número 7 a las nuevas generaciones. Reconoció que fue una decisión difícil y repasó los momentos que marcaron su carrera con el seleccionado portugués.

El futbolista destacó el significado de representar a su país, más allá de los goles, los títulos y los récords individuales.

También agradeció a su familia, a los integrantes de los distintos cuerpos técnicos y a los portugueses que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria.

Su despedida representa el cierre de un ciclo que atravesó distintas generaciones de futbolistas y entrenadores.

Los números de Cristiano Ronaldo con Portugal 23 Años en la selección 146 Goles internacionales 41 Años de edad 3 Títulos con Portugal

Entre sus principales conquistas aparecen la Eurocopa de Francia 2016 y las ediciones 2019 y 2025 de la UEFA Nations League.

Además, Ronaldo disputó seis Mundiales y mantuvo durante años una presencia central en el ataque portugués.

El conflicto con Jorge Jesus que antecedió al anuncio

La despedida se produce semanas después de un episodio de tensión entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus.

Durante la ventana internacional de septiembre, el delantero manifestó su disconformidad después de permanecer en el banco de suplentes frente a Noruega. Posteriormente abandonó la concentración portuguesa, situación que derivó en una sanción disciplinaria de 30 días y una multa de 255 euros.

El episodio generó incertidumbre sobre su continuidad. Aunque su nombre había aparecido en la prelista para los compromisos de noviembre, el futbolista terminó anunciando su despedida.

Por otro lado, no existe confirmación de que el desacuerdo con el entrenador haya sido el único motivo de la decisión. En su mensaje público, Ronaldo centró sus palabras en el cierre de su trayectoria y en el futuro de la selección.

Portugal comienza una nueva etapa

La salida de Cristiano Ronaldo abre una nueva etapa para el seleccionado portugués, que deberá reorganizar su estructura ofensiva y definir nuevos liderazgos dentro del plantel.

El delantero deja una trayectoria que incluye participaciones mundialistas, títulos internacionales y numerosos récords individuales.

Su decisión se refiere a la selección nacional y no implica, por el momento, su retiro definitivo del fútbol profesional. Ronaldo continúa vinculado a Al Nassr, de Arabia Saudita.