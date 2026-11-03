Firmat celebró Halloween con actividades para toda la familia

La ciudad de Firmat vivió una jornada dedicada a Halloween con una propuesta recreativa y comercial que convocó a familias, niños y niñas sobre calle Buenos Aires. La actividad, denominada “Viví Halloween en Firmat”, fue organizada por el Centro Comercial Abierto y contó con diferentes espacios de entretenimiento y participación comunitaria.

Durante el encuentro, el paseo comercial recibió a vecinos que se acercaron para disfrutar de juegos temáticos, talleres creativos, sorteos y actividades vinculadas con la tradicional celebración del 31 de octubre.

Los disfraces fueron parte de la jornada, con chicos y chicas que recorrieron los distintos sectores preparados para la ocasión. También hubo entrega de golosinas y propuestas destinadas a diferentes edades.

Música, teatro y actividades para los más chicos

La programación incluyó la participación de Rumi, que presentó una propuesta de K-POP adaptada a la temática de Halloween, sumando música y baile a las actividades desarrolladas en el paseo comercial.

Por otro lado, el grupo Los Insurrectos Teatro formó parte de la jornada con su participación artística, ampliando las alternativas de entretenimiento disponibles para las familias.

La propuesta también contó con talleres y juegos que permitieron a los participantes involucrarse en diferentes actividades recreativas.

Además, el Teatro Cine Verdi se incorporó a la celebración mediante funciones especiales de cine, ofreciendo otra alternativa dentro de la programación organizada en la ciudad.

Una iniciativa para acompañar al comercio local

Más allá de las actividades recreativas, la jornada tuvo como uno de sus objetivos promover la circulación de vecinos por el sector comercial y generar oportunidades de visibilidad para los negocios de Firmat.

En este marco, se desarrolló una feria de emprendedores locales, quienes pudieron exhibir sus productos y participar de un encuentro que combinó entretenimiento con promoción de la actividad económica.

La celebración se realizó dentro de las propuestas impulsadas por el Centro Comercial Abierto Firmat, una iniciativa que articula el trabajo del Gobierno Municipal, el Centro Económico, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Gobierno de Santa Fe.

Este esquema de colaboración busca fortalecer los espacios comerciales urbanos y acompañar a quienes desarrollan actividades económicas en la ciudad.

El paseo comercial como espacio de encuentro

La realización de “Viví Halloween en Firmat” permitió integrar en una misma actividad a comerciantes, emprendedores, artistas y familias, utilizando la calle Buenos Aires como punto de encuentro.

La propuesta se inscribe en una modalidad de actividades que combina iniciativas culturales y recreativas con acciones destinadas a promover el comercio de cercanía.

Si bien la información difundida no precisa la cantidad de asistentes ni ofrece un balance de ventas, la jornada reunió distintas propuestas en un mismo sector de la ciudad.

La experiencia también refleja el trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas para desarrollar actividades abiertas a la comunidad y fomentar el uso de los espacios comerciales.