Un vecino de Chañar Ladeado murió tras un vuelco en la Ruta 93

Un hombre oriundo de Chañar Ladeado perdió la vida este lunes 2 de noviembre, luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 93, en el tramo ubicado al oeste de Berabevú, en dirección a su localidad de residencia.

El hecho se registró alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando, por circunstancias que todavía no fueron establecidas, el conductor de un Chevrolet Corsa perdió el control del vehículo, salió de la calzada y terminó volcando.

sobre la base de fuentes oficiales, el automovilista era el único ocupante del rodado y falleció como consecuencia del siniestro.

Al arribar los equipos de emergencia, el cuerpo del conductor se encontraba fuera del habitáculo del automóvil.

Intervención de bomberos y personal policial

Tras conocerse lo ocurrido, se movilizaron hasta el lugar integrantes de los Bomberos Voluntarios de Berabevú, junto con efectivos policiales de esa localidad, quienes desarrollaron las primeras tareas de asistencia y seguridad.

La intervención se realizó dentro de la jurisdicción correspondiente a Berabevú, donde los equipos trabajaron sobre el vehículo siniestrado y el sector de la ruta en el que se produjo el vuelco.

Durante las primeras horas de la mañana, el tránsito permaneció con circulación asistida para permitir el desarrollo de las actuaciones y las tareas de remoción del automóvil.

La medida buscó garantizar la seguridad de quienes circulaban por el sector mientras se llevaban adelante los procedimientos correspondientes.

Investigan las circunstancias del vuelco

Hasta el momento, la información disponible no permite determinar qué provocó que el automóvil abandonara la calzada.

Tampoco se difundieron precisiones sobre las condiciones de circulación al momento del hecho ni sobre la posible intervención de factores mecánicos, ambientales o humanos.

En consecuencia, cualquier explicación sobre la mecánica del siniestro debe considerarse una versión no confirmada hasta que se conozcan los resultados de las actuaciones correspondientes.

Por otro lado, no trascendieron oficialmente la identidad ni la edad de la persona fallecida.

Un nuevo siniestro fatal en una ruta de la región

El fallecimiento de este vecino de Chañar Ladeado vuelve a poner en agenda la problemática de los siniestros viales en las rutas del sur santafesino.

Sin embargo, será necesario aguardar información oficial para establecer las circunstancias particulares de este episodio y determinar si existieron factores que contribuyeron al despiste.

Mientras tanto, las actuaciones realizadas en el lugar permitirán avanzar en la reconstrucción de lo sucedido durante la madrugada.