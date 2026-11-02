River depende de otros resultados para llegar a la Libertadores 2027

La derrota por 1-0 frente a Boca en La Bombonera modificó el panorama de River en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2027. El conjunto de Núñez ya no tiene posibilidades matemáticas de finalizar entre los tres primeros de la tabla anual y deberá depender de una serie de resultados para mantener abierta la clasificación.

River necesita vencer a Aldosivi en la última fecha, alcanzar el quinto puesto y esperar que se liberen dos cupos mediante las competencias que todavía están en disputa.

Qué resultados necesita River para terminar quinto

Con Vélez ubicado en el cuarto lugar de la clasificación anual, con 66 puntos, el equipo de Núñez solamente puede aspirar a la quinta posición.

¿Qué resultados necesita River para terminar quinto? Para conseguirlo, necesita que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: N.º Partido / Equipo Resultado necesario 1 River vs. Aldosivi River debe ganar en la última fecha. 2 Instituto vs. Newell's Instituto debe empatar o perder. 3 Gimnasia vs. Belgrano Gimnasia debe empatar o perder. 4 Independiente Rivadavia vs. Banfield y Gimnasia de Mendoza Independiente Rivadavia debe sumar como máximo 2 puntos entre ambos partidos. IMPORTANTE: River necesita que se cumplan todas estas condiciones para alcanzar el quinto puesto de la tabla anual. Esa posición no garantiza por sí sola su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Si alguno de estos resultados no se produce, River quedaría fuera del quinto puesto según las combinaciones detalladas por el medio citado.

Por qué Boca podría ayudar a River a clasificarse

La situación presenta una particularidad: el conjunto dirigido desde Núñez podría verse beneficiado por nuevas consagraciones de su clásico rival.

Según el esquema de clasificación explicado en la información original, Boca debería ganar la Copa Sudamericana para liberar uno de los cupos que necesita River.

La segunda plaza podría quedar disponible si el Torneo Clausura es conquistado por un equipo que ya tenga asegurada su clasificación mediante la tabla anual.

En ese escenario, el cuarto de la clasificación anual accedería a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el quinto disputaría la instancia preliminar.

No necesariamente Boca tendría que ganar el Clausura. Rosario Central o Argentinos Juniors, mencionados entre los primeros puestos de la tabla anual, también podrían liberar una plaza si obtienen el campeonato.

Las dos vías que mantiene River Camino Qué necesita Tabla anual Terminar quinto y que se liberen dos cupos. Torneo Clausura Consagrarse campeón y obtener la clasificación directa.

Ganar el Clausura, la alternativa que no depende de otros campeones

Más allá de las combinaciones de la tabla anual, River mantiene otra posibilidad: conquistar el Torneo Clausura 2026.

Si logra quedarse con el campeonato, accederá directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, independientemente de su ubicación definitiva en la clasificación acumulada.

Por eso, el equipo afrontará la última jornada con dos objetivos: conseguir los tres puntos ante Aldosivi y mantener sus posibilidades deportivas en la etapa decisiva del Clausura.

La definición dependerá tanto de sus propios resultados como de lo que ocurra en los encuentros de sus competidores y en las competencias continentales.