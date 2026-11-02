Prisión preventiva para hombre acusado de robos en Santo Tomé

Un hombre de 26 años quedó detenido en prisión preventiva acusado de haber cometido dos robos en viviendas de Santo Tomé el pasado viernes 23 de octubre.

La medida fue ordenada por el juez Lisandro Aguirre tras una audiencia en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, a pedido de las fiscales Florencia Zarabia y Agostina Aimi, quienes investigan el caso.

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Según explicaron las fiscales, el acusado, identificado por las iniciales JAG, ingresó antes de las 5 de la mañana a una casa ubicada en Juan José Paso al 800, donde rompió una ventana y sustrajo un televisor mientras una mujer y sus hijos dormían en otra parte de la vivienda.

Casi una hora después, el mismo hombre forzó dos puertas de otra casa en Juan José Paso al 1200. Allí, al ser reconocido por un hombre y una mujer, los amenazó con un cuchillo y les robó una bicicleta. Además, provocó daños en un tejido perimetral al retirarse.

El acusado fue detenido al día siguiente en un allanamiento realizado en su domicilio. Durante el operativo se recuperó el televisor sustraído, que fue devuelto a sus dueños.

Las fiscales indicaron que la prisión preventiva se fundamentó en la probabilidad de autoría y en la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo, además de los riesgos procesales que consideraron presentes.

El hombre está imputado por robo calificado por el uso de arma y robo simple, según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

Fuente: parte de prensa oficial.

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