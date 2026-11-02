Platense recibió una multa de Conmebol, pero evitó la clausura de su estadio

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer la sanción contra Platense por los incidentes ocurridos durante el encuentro frente a Fluminense, correspondiente a la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El organismo estableció una multa informada de 195.000 dólares, aunque no dispuso la clausura del estadio ni medidas que afecten la participación deportiva del club.

La resolución llega después de los disturbios registrados el 15 de septiembre en el estadio Ciudad de Vicente López. Aquella noche, Platense ganó 2-1, pero el resultado no le alcanzó para avanzar a semifinales.

Una vez finalizado el partido, un grupo de simpatizantes ingresó al campo de juego y se produjeron enfrentamientos que involucraron a hinchas del equipo brasileño y personal de seguridad.

Cómo se distribuye la sanción económica

Según el detalle difundido, Conmebol identificó diferentes infracciones vinculadas con el comportamiento del público, las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las normas de organización.

Infracción Multa Actos o expresiones discriminatorias US$ 100.000 Invasión del campo de juego US$ 40.000 Daños a instalaciones US$ 15.887,40 Lanzamiento de objetos US$ 10.000 Ingreso de elementos prohibidos US$ 10.000 Escalamiento de estructuras US$ 5.000 Irregularidades en acreditaciones y accesos US$ 5.000 Desórdenes y comportamiento indebido US$ 10.000 TOTAL DEL DESGLOSE US$ 195.887,40

La suma de los conceptos publicados supera en 887,40 dólares el total de 195.000 dólares informado en la noticia original. La diferencia deberá verificarse con el documento oficial.

El dinero correspondiente a la sanción será descontado de los ingresos televisivos que le corresponden a Platense por su participación internacional.

El estadio de Vicente López seguirá habilitado

Uno de los puntos centrales de la resolución es que el club no recibirá sanciones deportivas ni deberá disputar sus próximos compromisos internacionales a puertas cerradas.

La decisión contrasta con las medidas adoptadas inicialmente en el ámbito provincial, donde se había establecido una suspensión de dos encuentros para el estadio, posteriormente reducida a uno.

Durante el procedimiento disciplinario, el presidente de Platense, Gastón Arcieri, participó de una audiencia junto con dos abogados de la institución para exponer los argumentos de defensa.

Además, el club deberá desarrollar una actividad vinculada con la campaña «El respeto es titular» en su próximo encuentro como local dentro de una competencia organizada por Conmebol.

Desde la institución señalaron que los comportamientos registrados no representan a la mayoría de sus socios y simpatizantes.

Platense también mira hacia la Libertadores 2027

La resolución se conoce en un momento importante para el calendario deportivo del Calamar.

El equipo consiguió clasificarse a la final de la Copa Argentina después de eliminar por penales a Atlético Tucumán en Salta y mantiene expectativas de obtener una plaza para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Su clasificación dependerá del resultado de la final y de la distribución de los cupos, según los campeones de las competencias nacionales e internacionales.

Por el momento, la decisión disciplinaria de Conmebol no representa un impedimento para que Platense dispute la Libertadores 2027 si consigue su clasificación deportiva.